OM ‍: De Zerbi veut tripler un poste, Longoria s'exécute

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’OM a encore une énorme enveloppe pour le mercato selon les révélations de L'Equipe, et cela va servir pour plusieurs postes défensifs. Y compris ceux qui semblent déjà bien pourvus.

Les recrues arrivent à Marseille à l’approche du début du championnat de France, et Roberto De Zerbi apprécie la tournure que prend le mercato de l’OM. Outre la rumeur d’un vif intérêt d’Arabie Saoudite pour Mason Greenwood, ses stars ne sont pas attaquées et les renforts qui arrivent sont des joueurs pour qui Pablo Longoria a fait un effort important afin de satisfaire son entraineur. Mais comme tout technicien ambitieux, l’Italien a encore beaucoup d’idées pour se renforcer, et c’est notamment le cas en défense. Ainsi, selon les révélations de L’Equipe, l’ancien coach de Brighton demande encore deux autres arrivées en défense, histoire d’avoir enfin une ligne bien verrouillée.

Medina et Garcia, pas suffisant pour De Zerbi

Et pour cela, l’OM dispose d’une belle enveloppe assure le quotidien sportif, pour qui Frank McCourt n’a visiblement donné aucune limite à Pablo Longoria. C’est pourquoi le record de transfert le plus cher de l’histoire, tout juste atteint par Igor Paixao, est même en danger pour les prochains jours si l’opération Joel Ordonez venait à voir le jour. Mais en plus d’un central, Roberto De Zerbi souhaite la venue d’un arrière gauche, car Ulysses Garcia a beau sortir d’une saison solide, il ne donne pas assez de garanties sur le long terme à son entraineur, même avec la possibilité de Facundo Medina d’évoluer à gauche de la défense. Ainsi, l’OM est en quête d’un troisième latéral gauche, afin de compenser le départ de Quentin Merlin, qui était en effet un véritable arrière gauche de métier.

Le mercato est donc loin d’être terminé à Marseille, où Roberto De Zerbi affiche ses exigences. Et pour le moment, Pablo Longoria s’exécute sans trembler, lui qui adore dénicher les joueurs capables de faire encore progresser l’OM pour la saison à venir. Avec le défi d’être désormais à la hauteur en Ligue des Champions.