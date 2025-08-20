De Zerbi tue l'OM, Nabil Djellit balance

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Idole de l'OM, Roberto De Zerbi vit sur un petit nuage depuis qu'il s'est installé sur le banc de Marseille. Mais l'affaire Rabiot a jeté une première ombre sur l'entraîneur italien.

Sur les réseaux sociaux, les premières critiques à l'encontre de Roberto De Zerbi sont apparues mardi au moment où on a appris que l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille avait validé le choix de ses dirigeants de mettre Adrien Rabiot sur la liste des départs. Pour plusieurs supporters de l'OM, De Zerbi se plante totalement en laissant partir celui qui la saison passée a largement contribué aux bons résultats du club phocéen. Alors, au moment où l'ancien manager de Sassuolo et Brighton traverse une première tempête, Nabil Djellit est monté au créneau pour dire que, selon lui, Roberto De Zerbi n'était peut-être pas l'entraîneur qu'il fallait à l'Olympique de Marseille. Dans L'Equipe du Soir, le journaliste s'est livré à une critique sans langue de bois de l'entraîneur italien en pointant du doigt son attitude, mais aussi des résultats sportifs pas aussi glorieux que cela.

De Zerbi, trop excité pour l'OM ?

OM : Rabiot viré à cause d’une « faute grave » ? https://t.co/fWEVj2wosb — Foot01.com (@Foot01_com) August 20, 2025

Pour Nabil Djellit, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont probablement commis une erreur en faisant venir un entraîneur aussi impulsif. « On nous dit qu’il faut un entraîneur avec du caractère et volcanique à l’OM, mais Roberto De Zerbi je le trouve surexcité. Par son comportement, il met ses joueurs dans une forme d’insécurité. Que ce soit avec les mots utilisés, son champ lexical, en revenant à une ambiance Full Metal Jacket. On en oublie presque le football, tout simplement. Déjà, la saison dernière, ils se sont mis le feu alors qu’ils étaient deuxièmes tranquillement. Ils se sont créés des histoires avec l’arbitrage, l’histoire du ritiro il faut arrêter le sketch. Il restait trois journées et l’OM jouait contre des équipes de la deuxième partie de classement. Quand l’OM marque contre Le Havre, il saute dans les bras de ses adjoints comme s’il avait gagné la Coupe du monde. Certains vont dire que c’est génial, que c’est de la passion, mais moi, je trouve que c’est surjoué. Lui, il a la carte, même si c’est probablement un bon entraîneur, car je constate qu’il a dix défaites en 35 matchs de Ligue 1. Est-ce qu’aujourd’hui je paierai un billet pour voir son Olympique de Marseille jouer ? Aujourd’hui pas forcément », fait remarquer le journaliste de L'Equipe.