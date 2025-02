De Zerbi reçoit une offre dingue pour quitter l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Un an seulement après sa signature à l’OM, Roberto De Zerbi est dans le viseur de Manchester United, qui songe fortement à lui pour prendre la succession de Ruben Amorim l’été prochain.

L’été dernier, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont frappé un énorme coup en faisant venir Roberto De Zerbi, libre après son départ de Brighton. Suivi par certains des plus grands clubs européens dont le Bayern Munich ou encore Manchester United, le technicien italien s’est finalement laissé convaincre par le discours de Medhi Benatia et a rejoint l’OM. Près d’un an plus tard, le bilan est pour l’instant très positif avec une deuxième place en Ligue 1 et un effectif qui ne cesse d’évoluer mercato après mercato. L’été prochain sera un tournant pour le projet marseillais, avec une probable qualification en Ligue des Champions.

Mais la direction olympienne doit guetter le danger en ce qui concerne l’avenir de son entraîneur car selon les informations du Quotidien du Sport, Roberto De Zerbi est extrêmement convoité. Le média affirme que Manchester United, qui songe déjà à se séparer de Ruben Amorim, pourrait revenir à la charge pour tenter de s’octroyer les services de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Un salaire colossal lui serait offert, 30% supérieur à celui qu’il perçoit actuellement en France, et en prime la promesse de pouvoir réaliser un mercato très ambitieux chez les Red Devils.

Manchester United prêt à tout pour De Zerbi

Un sacré coup de pression pour le board marseillais, pour qui perdre Roberto De Zerbi après seulement un an passé au club serait un terrible échec. Pablo Longoria et Medhi Benatia vont maintenant s’atteler à convaincre l’ancien entraîneur de Brighton et pour cela, l’effectif devra être au niveau des attentes avec la participation en Ligue des Champions la saison prochaine et l’ambition affichée de Roberto De Zerbi de pouvoir lutter avec le PSG pour le titre de champion de France. Autant dire que pour la direction du club phocéen, l'été sera crucial et l'objectif sera bien sûr d'éviter de répéter le scénario qui a vu Jorge Sampaoli ou encore Igor Tudor partir après une seule saison, même si celle-ci avait été réussie.