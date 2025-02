De Zerbi craque, l'OM s'inquiète

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l'OM fait des merveilles actuellement en Ligue 1. Mais l'attitude de l'entraîneur italien au bord du terrain interpelle les dirigeants marseillais.

Avec quatre avertissements récoltés depuis qu'il a rejoint l'Olympique de Marseille, le coach de l'OM est dans le haut de ce classement peu reluisant. Et cela n'empêche pas Roberto De Zerbi de dire ce qu'il pense des arbitres français, parfois sans filtre, comme cela avait été le cas en décembre après le nul face à Lille. Ce soir-là, clairement agacé, De Zerbi avait été cash : « Honnêtement, l’arbitre n’a pas fait un bon match. Il n’a pas contrôlé la rencontre. Il a raté des moments forts. » A l'heure où Pablo Longoria et Mehdi Benatia ne sont pas les derniers à se plaindre du traitement de l'Olympique de Marseille par les arbitres, Le Phocéen révèle que du côté des dirigeants de l'OM, on aimerait tout de même que l'entraîneur italien se calme un peu et fasse preuve parfois de discernement lorsqu'il est sur la touche. Outre le fait que Marseille n'a rien à gagner à se mettre dans le collimateur des arbitres, c'est une certaine fébrilité qui peut rapidement gagner le vestiaire.

Roberto De Zerbi doit éviter ce risque pour l'OM

« L’attitude d’un entraîneur n’est pas anodine pour ses joueurs. Si certains peuvent être galvanisés par cette passion, d'autres peuvent également ressentir une pression supplémentaire. Jusqu’ici, les joueurs de l’OM semblent adhérer au caractère de leur coach, dont les principes de jeu reposent justement sur une intensité constante. Toutefois, les dirigeants marseillais restent vigilants quant à ces tensions récurrentes avec les arbitres, soucieux d’éviter toute stigmatisation injustifiée de leur équipe (...) Car si sa fougue est une part intégrante de son identité, trop d’avertissements pourraient finir par nuire à la sérénité collective de son équipe », fait remarquer le média spécialisé dans l'actualité de l'Olympique de Marseille.

Bien évidemment, Pablo Longoria ne se permettra probablement de taper sur les doigts de Roberto De Zerbi, mais le président de l'Olympique de Marseille saura faire passer le message à son entraîneur si le besoin s'en fait ressentir. Car depuis le début de l'année 2025, l'OM carbure à plein régime et aucun joueur ne semble être gagné par le stress, le coach italien a là aussi trouvé le secret.