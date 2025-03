De Zerbi à Milan, l’OM le saura très vite

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Totalement impliqué dans le projet de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi fait l’objet de rumeurs de départ. L’entraîneur italien est annoncé au Milan AC cet été. Une hypothèse que les Rossoneri pourraient eux-mêmes balayer dans les prochains jours.

L’Olympique de Marseille se passerait bien de ces rumeurs. Engagé dans une deuxième partie de saison excitante, avec la perspective de retrouver la Ligue des Champions, l’actuel deuxième de Ligue 1 constate que Roberto De Zerbi est annoncé sur la short-list du Milan AC. Le club lombard aurait coché le nom de l’entraîneur marseillais pour compenser le départ apparemment acté de Sergio Conceição cet été. On peut penser que la direction olympienne voudra conserver son coach sous contrat jusqu’en 2027.

En revanche, on ignore comment réagirait Roberto De Zerbi en cas d’approche concrète du Milan AC, son club formateur qui ne lui avait pas donné sa chance en équipe première. Avec un peu de chance, l’Olympique de Marseille n’aura pas à se poser la question. Les Rossoneri pourraient vite abandonner la piste menant à l’ancien entraîneur de Sassuolo. En effet, le propriétaire milanais Gerry Cardinale, qui prépare de grands changements pour cet été, envisage sérieusement d’avancer la nomination d’un nouveau coach. Arrivé en décembre dernier à la place de Paulo Fonseca, Sergio Conceição s’est déjà mis pas mal de monde à dos. Et pas seulement à cause de ses mauvais résultats.

Allegri à Milan, c'est imminent ?

La polémique de la semaine, avec son attaché de presse qui a envoyé un message à des journalistes pour relayer les critiques du Portugais sur le Milan AC, avant d’être contredit par le principal intéressé, ne joue clairement pas en sa faveur. D’après La Gazzetta dello Sport, une contre-performance à Lecce ce samedi pourrait inciter Gerry Cardinale à remplacer Sergio Conceição par Massimiliano Allegri, libre depuis son départ de la Juventus Turin l’été dernier, et déjà passé par le Milan AC. Ce serait une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui n’aurait plus à supporter ces rumeurs italiennes.