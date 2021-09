De retour à l'OM, Cissé clash un médisant

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Quelques instants après avoir annoncé son nouveau rôle à l’Olympique de Marseille, Djibril Cissé a déjà recadré un twittos.

Treize ans après son départ de Marseille, Djibril Cissé fait son grand retour à l’OM. Il va jouer un rôle au sein de la formation olympienne. Celui qui n’a toujours pas annoncé sa retraite sportive sera chargé de transmettre son expérience et ses conseils aux jeunes attaquants de l’OM, des U16 jusqu’à la réserve, comme il l’a expliqué sur ses réseaux sociaux. « Très fier de pouvoir aider les jeunes attaquants de l’OM. Avec Toifilou Maoulida et Philippe Anziani », s’est réjoui l’ancien buteur de Liverpool. Toifilou Maoulida, avec qui il a joué lors de la saison 2006-2007 à l’OM, a été nommé entraîneur adjoint des U19 nationaux cet été. Philippe Anziani est lui l’entraîneur principal de la réserve depuis août 2019.

Très fier de pouvoir aider les jeunes attaquants de @OM_Officiel ( des u16 à la réserve)

Avec @filoumaoulida et Phillipe anziani

🤍💙 pic.twitter.com/1G5rSUlYFc — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) September 9, 2021

« Aucun argent en jeu alors ne commence pas à créer des problèmes pour rien »

Lorsque l’international français a annoncé la nouvelle, un twittos a lancé une énième insinuation au sujet de la vente OM et des Saoudiens qui aideraient déjà financièrement l’OM. « Et c’est McCourt qui paie tout seul ce beau monde ? », a écrit le supporter dans un tweet plein d’insinuations. Un message qui n’a pas vraiment plu à Djibril Cissé, qui lui a répondu. « Aucun argent en jeu alors ne commence pas à créer des problèmes pour rien. Je suis en apprentissage donc on ne parle pas d’argent », a mis les choses au clair le chouchou de Guy Roux. Djibril Cissé ferait donc du bénévolat à l’OM. La durée de l’association n’a pas été dévoilée, le club phocéen n’ayant pas encore communiqué. Cissé va transmettre son expérience et en gagner lui-même, dans un tout nouveau rôle pour lui, qui a fêté ses 40 ans le 12 août dernier.