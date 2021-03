15 voitures dans son garage, Djibril Cissé regrette

Dans : Info.

Gérer sa carrière de footballeur n’est pas forcément évident quand sa notoriété et son compte banque explosent. Djibril Cissé lâche quelques confessions sur ses « conneries ».

Révélation du championnat de France lors de ses débuts explosifs avec l’AJ Auxerre à la fin des années 1990, Djibril Cissé a immédiatement fait sensation. A la fois par sa pointe de vitesse et sa force de frappe, mais aussi par ses coupes de cheveux osées et ses fringues toujours plus surprenantes les unes que les autres. Tout au long de sa carrière, l’international français a souvent défrayé la chronique à la fois par ses transferts parfois surprenants, ou par sa présence très régulière dans la rubrique people et faits divers. Un parcours sur lequel il est revenu dans le Podcast « Contrepied ». A cette occasion, il a inévitablement été interrogé sur ses périodes un peu folles, comme quand il collectionnait les voitures dans son garage.

« Bien sûr, il y a eu des voitures qui ne servaient à rien, des bijoux qui ne servaient à rien, une tonne d'habits qui ne servaient à rien... Après, il y a toujours des conneries. C'est normal ». « C'est vrai qu'il y a déjà eu 15 voitures en même temps ? » Oui, ça c'était une grosse grosse connerie. Mais vu qu'il y avait pas mal de vieilles voitures, je n'ai pas trop perdu. C'est vrai que c'était pas du tout nécessaire quand j'y pense maintenant. Mais à l'époque, c'était cool », a reconnu Djibril Cissé, qui estime forcément avoir un peu dérapé, tout en restant suffisamment lucide pour effectuer quelques bons placements qui lui permettent aujourd’hui de vivre sa retraite sportive sans inquiétudes.

« Quand je fais le point aujourd'hui, j'ai pas trop mal géré ma carrière. J'ai quelques biens immobiliers, j'ai bien géré. Je ne suis pas en carafe au niveau financier », a souligné avec le sourire un Djibril Cissé, qui a toujours la passion pour le football, lui qui évoluait en D3 suisse il y a trois ans de cela. Il se dirige désormais vers le métier de consultant.