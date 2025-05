De Bruyne à l'OM, un premier choix volcanique

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les rumeurs sur la possible signature de la star belge de Manchester City à l'Olympique de Marseille font évidemment le bonheur des supporters de l'OM. Mais les choses ne s'annoncent pas sous un meilleur jour pour la venue de Kevin de Bruyne.

L'espoir né il y a quelques jours de voir Kevin de Bruyne porter le maillot de l'Olympique de Marseille commence à se heurter à la réalité des faits. Car si Pablo Longoria n'a pas totalement écarté la piste menant au joueur laissé libre par Manchester City, les dirigeants de Naples ont passé la vitesse supérieure dans ce dossier. Même si Aurelio de Laurentiis a l'intention de bien fêter le Scudetto remporté vendredi soir par son club, le patron du Napoli a déjà pris les devants, confirme ce samedi Tuttomercatoweb. Le média spécialisé italien précise que De Laurentiis a non seulement déjà discuté avec les agents de Kevin de Bruyne, mais qu'en plus des émissaires de l'international belge sont déjà venus en repérage dans la cité où trône le Vésuve et où l'ambiance est aussi volcanique qu'à Marseille.

De Bruyne officialisé la semaine prochaine ?

Journaliste pour TMW, Marco Conterio précise même que le joueur et ses proches auraient déjà trouvé un point de chute à Naples, même si la Juventus s'est récemment invité dans le dossier De Bruyne. « La Juventus a fait une enquête concrète et directe auprès des agents et des avocats du joueur, lesquels ont déjà vu (et choisi ?) la maison à Naples où Kevin de Bruyne pourrait vivre avec sa famille. Il y aurait un accord de 8 millions d’euros plus des bonus pour un contrat de deux ans avec une option pour année supplémentaire. Les questions liées aux droits d'image entre Naples et De Bruyne restent à définir (....) Dans ce dossier, Naples est confiant, la semaine prochaine pourrait être celle de la fumée blanche », précise notre confrère italien, qui évoque encore la piste du Chicago Fire pour accueillir De Bruyne.

Une information confirmée par Sky Italia, qui affirme que le titre remporté vendredi soir par Naples a probablement été l'argument final pour Aurelio De Laurentiis dans ce dossier. Habitué à faire des beaux coups au mercato, le patron du Napoli s'apprête à frapper fort. Kevin de Bruyne a donc plus de chances de porter le maillot du club italien que de l'OM, mais voir Marseille pointer son nez dans ce genre de dossier est un gros signal envoyé avant l'ouverture du mercato.