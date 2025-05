De Bruyne à l'OM, un accord qui change tout

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En fin de contrat avec Manchester City, Kevin de Bruyne suscite un énorme intérêt et notamment du côté de l'Olympique de Marseille. L'international belge met des étoiles dans les yeux des fans de l'OM, mais la concurrence est brutale.

C'est une page importante de l'histoire de Manchester City qui s'est tournée avec le dernier match de Kevin de Bruyne à l'Etihad, une rencontre marquée par un superbe hommage rendu au joueur belge. Et les tabloïds anglais se sont régalés de la grosse fête entre joueurs organisée dans la foulée du match, avec à priori une consommation de tequila assez élevée. Pour en revenir à Kevin de Bruyne, l'avenir du milieu offensif de 33 ans est encore incertain, mais une piste semble se réchauffer de jour en jour, alors que le nom de l'Olympique de Marseille a été cité comme un possible point de chute pour KdB.

Selon la BBC, si De Bruyne doit rester en Europe, ce qui est encore possible, c'est du côté de Naples qu'il le fera et pas à l'OM. Pour s'offrir la star des Cityzens, qui aurait aimé avoir une offre de prolongation, le club italien est prêt à lui faire une grosse offre salariale, ce que Pablo Longoria refuse de faire pour ne pas déséquilibrer son vestiaire. Mais en dehors de Naples et de l'OM, et tandis que l'Arabie Saoudite n'est plus une option, un club paraît avoir déjà une grosse avance et même un pré-accord avec Kevin de Bruyne.

Ce club, c'est le Chicago Fire qui évolue en Major Soccer League et qui a déjà fait un pas très important vers l'international belge. Nizaar Kinsella, journaliste pour la BBC, explique que Joe Mansueto, propriétaire de la formation nord-américaine, s'est entretenu directement avec Kevin de Bruyne, profitant des règles du championnat. En effet, dans un premier temps, c'est l'Inter Miami qui avait mis le joueur de Manchester City sur sa liste de joueurs avec qui le club pouvait négocier, bloquant ainsi la totalité des autres équipes. Mais l'équipe de David Beckham a renoncé à cette option, et c'est le Chicago Fire qui l'a récupérée. Autrement dit, si Kevin de Bruyne signe en MLS, ce sera uniquement avec le club de l'Illinois. Et le joueur de 33 ans a déjà fait savoir que cette possibilité étant en pole, d'autant que son épouse et ses enfants seraient eux aux tentés par une dernière aventure aux Etats-Unis.

La seule bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille est que Kevin de Bruyne estime pouvoir toujours évoluer au plus haut niveau, y compris en Europe, et que jouer la Ligue des champions est un impératif pour obtenir la signature du futur ancien joueur de Manchester City.