De Bruyne à l’OM, la fausse piste de Marseille

Par Hadrien Rivayrand

L'OM disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Medhi Benatia est déjà au travail afin d'améliorer l'effectif du club phocéen.

L'OM a terminé parfaitement sa saison en Ligue 1 ce samedi soir en prenant le meilleur sur le Stade Rennais sur le score de 4 buts à 2. Les Phocéens vont désormais pouvoir recharger les batteries et revenir dans quelques semaines avec plein d'ambition, la Ligue des champions pouvant permettre à Marseille de remplir ses caisses. L'effectif de Roberto De Zerbi devrait être renforcé et Medhi Benatia est au travail afin de déjà dénicher les perles rares. Le Marocain a notamment des vues sur les joueurs qui sont en fin de contrat comme il l'a expliqué sur Beinsports, mais le directeur du football de l'Olympique de Marseille n'a cité aucun nom. Tout juste, Benatia a fait savoir que l'OM essayerait de présenter le projet du club aux agents de ces joueurs libres que Marseille pourrait recruter.

Benatia conscient de la réalité à Marseille, mais...

Lors de quelques mots accordés à BeIN Sports, l'ancien de la Juve a notamment indiqué : « C'est simple, tous les top joueurs en fin de contrat, on les a essayés. Il peut venir, ne pas venir… Parfois, les agents sont surpris de l'appel, ils se demandent comment on est censé payer le joueur en question. Mais il faut savoir que quand on passe un coup de fil, au final, on perd 15 minutes, 20 minutes, pas plus. Ça ne coûte rien de présenter son projet ». Mais jamais Mehdi Benatia n'a prononcé le nom de Kevin De Bruyne, lequel est annoncé en MLS, en Premier League ou encore à Naples. Des projets qui lui donneront spécialement un salaire à la hauteur de ses demandes. Cependant, plusieurs sites ont affirmé que le dirigeant phocéen avait cité l'international belge de Manchester City comme une des cibles de l'OM et tout le monde s'est emballé pour rien. Les dirigeants marseillais ont pour le moment deux priorités, à savoir le recrutement de deux défenseurs centraux. On sait déjà qu'Aymeric Laporte (Al-Nassr) est tout proche d'être la première recrue phocéenne de l'intersaison.

De Bruyne à l'OM, une grosse blague

Le fantasme d'une signature de Kevin de Bruyne relève donc de la fake news qui s'est propagée très vite sur les réseaux sociaux et même à l'étranger où l'avenir de la star de City, qui a annoncé son départ, suscite des interrogations. L'OM pense bien à des joueurs en fin de contrat, mais avec ces exigences salariales qui soient raisonnables. Ce n'est pas le cas de De Bruyne qui gagnait plus de 2 millions d'euros par mois chez les Cityzens.