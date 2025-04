Jonathan David à l'OM, les supporters crient au scandale

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, l'OM ne manquera pas de travail sur le marché des transferts. Le club phocéen ne veut pas passer à côté de la possibilité de faire de bonnes affaires.

L'OM croit plus que jamais en ses chances de terminer en Ligue des champions à l'issue de la saison. Les Phocéens devront pour cela réaliser une belle série de victoires. La concurrence est féroce et tous les points sont désormais importants. Ensuite, la direction marseillaise décidera de la politique à mener sur le marché des transferts, sachant qu'une qualification prochaine en Ligue des champions changerait tout pour le mercato de l'Olympique de Marseille. Ces dernières heures, L'Equipe faisait part d'un intérêt de l'OM pour Jonathan David, qui sera en fin de contrat dans quelques semaines avec le LOSC. Un profil qui ne fait pas vraiment l'unanimité auprès des fans olympiens.

Les fans de l'OM commencent à s'inquiéter

En effet, nombreux ont été les internautes ces dernières heures à s'interroger sur la politique de l'Olympique de Marseille. Selon eux, les pensionnaires du Stade Vélodrome doivent en priorité recruter un défenseur de haut niveau. Via X, on pouvait notamment voir comme commentaires : « Boscagli je pense que ça va se faire, Jonathan David c'est du Wahi en un peu meilleur mais rien de fou et y'a Gouiri dans le même profil » ; « Que l’OM tente des défenseurs d’un bon niveau ça serait mieux » ; « C'est surtout d'une défense que l'OM a besoin et pas des victimes comme Balerdi, Cornélius, et autres... » ou encore « Si on arrive à l'avoir c'est exceptionnel, après la priorité du mercato ça reste la défense, pour moi il faudra recruter au moins 4 joueurs en défense ! ». Les choses sont claires, les amoureux de l'OM veulent voir arriver rapidement des nouveaux défenseurs au club. Cette saison, le manque de profondeur de l'effectif phocéen dans ce secteur de jeu a déjà coûté très cher.