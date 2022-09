Cristiano Ronaldo à l'OM, Longoria n'a pas digéré

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

La rumeur d'une arrivée de Cristiano Ronaldo à l'OM a pimenté le quotidien des supporters marseillais. Un rêve qui ne sera finalement pas devenu réalité. Cela aura bien animé les réseaux sociaux, au grand dam du président phocéen Pablo Longoria.

Le rêve d'un été, et seulement d'un été. Pendant plusieurs semaines, les supporters marseillais ont vibré au quotidien par rapport à la rumeur Ronaldo à l'OM. Un #RonaldOM est apparu et il est devenu viral sur les réseaux sociaux. Plus qu'un fantasme, la venue de la star portugaise pouvait se justifier par un contexte favorable aux marseillais avec les nombreux problèmes connus par CR7 à Manchester United. Jusqu'au bout du mercato estival, ce jeudi, les images retouchées de Ronaldo avec le maillot olympien restaient dans l'esprit des Marseillais, lesquels faisaient le vœu de voir cela dans la réalité.

Avec #RonaldOM, le travail de Longoria déconsidéré

Le réveil a sonné sur les coups de 23 heures, jeudi soir, non sans amertume. Si l'opération était difficile financièrement, cette signature aurait aidé l'OM sportivement et médiatiquement. A Marseille, seul un homme ne va pas regretter la fin de cette tendance estivale, Pablo Longoria. Le président marseillais s'était montré énervé devant les journalistes après le tirage au sort de la Ligue des champions. Ce vendredi, il a approfondi cette prise de parole. Selon lui, la rumeur Ronaldo est venue semer le trouble sur son travail de recrutement, affectant la communication mise en place jusqu'alors.

OM president Longoria confirms that Cristiano Ronaldo rumours are wide of mark: “It’s the social media world full of fake news. We want reality. Ronaldo deal is not for us” 🚨🔵 #OM



“It’d be like saying that De Bruyne or Haaland are OM targets… let’s focus on our real project”. pic.twitter.com/arsChAhFBp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2022

« J’étais contrarié le jour du tirage au sort de la Ligue des champions le 25 août. On dispute la Ligue des champions. On fait un travail sérieux. On cherche à travailler dans la sérénité. Quand on travaille dans la sérénité, on explique bien le projet. Depuis le premier jour on parle des résultats économiques, des résultats sportifs, on cherche à améliorer l’effectif. On veut une masse salariale cohérente avec peu différence de salaires entre joueurs. On peut parler 50.000 fois mais une rumeur efface tout et ça dérange », a t-il confié en conférence de presse ce vendredi. Heureusement pour lui, la C1 revient dans moins d'une semaine et de bons résultats viendront rapidement conforter sa stratégie, Ronaldo ou pas.