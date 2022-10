Cristiano Ronaldo à l’OM, le cadeau de Noël de McCourt ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé par Erik ten Hag à Manchester United cette saison, Cristiano Ronaldo risque de quitter Manchester United au mercato hivernal.

Principalement utilisé en Europa League, Cristiano Ronaldo n’est rien de plus qu’un remplaçant aux yeux d’Erik ten Hag à Manchester United. Un terrible déclassement pour l’international portugais, qui n’a pas eu les faveurs de son entraîneur pour débuter le derby contre Manchester City, dimanche après-midi en Premier League (6-3). Le divorce est consommé entre CR7 et Manchester United, qui ne retiendra pas l’ex-attaquant du Real Madrid en janvier. A en croire les informations relayées par le Diario GOL, Manchester United va faire son maximum pour se séparer de Cristiano Ronaldo en janvier, soit après la Coupe du monde au Qatar, que le capitaine du Portugal va disputer dans la peau d’un titulaire indiscutable avec sa sélection.

Ronaldo veut rejoindre un club qualifié en C1 cet hiver

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

L’état-major de Manchester United a pris la décision unanime de faire partir Cristiano Ronaldo, un choix également validé par Erik ten Hag en personne. De son côté, le Portugais est également dans l’optique de partir. Et selon les informations du média espagnol, Cristiano Ronaldo a d’ores et déjà prévenu son agent Jorge Mendes qu’il voulait quitter Manchester United pour rejoindre un club encore qualifié en Ligue des Champions pour la deuxième partie de la saison. Autant dire que plusieurs rumeurs risquent de fleurir à nouveau, de Chelsea au PSG en passant par le FC Barcelone. L’été dernier, le #RonaldOM avait affolé les supporters de l’Olympique de Marseille en raison des rumeurs au sujet de l’intérêt du club phocéen pour Cristiano Ronaldo. La folie pourrait regagner la cité phocéenne au mois de janvier en cas de qualification de l’OM pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, un scénario encore possible grâce au succès de l’équipe d’Igor Tudor face au Sporting mardi (4-1).

Longoria ne voulait pas de Ronaldo l'été dernier

⏱ 93’ | #OMSCP 4️⃣-1️⃣



𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗜𝗜𝗜𝗥𝗘 😍🔥



L’OM signe 𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲̀𝘀 de la saison en Europe face au @Sporting_CP et se relance dans cette phase de poule de @ChampionsLeague 💥 pic.twitter.com/NaE4ztZXbL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 4, 2022

Au micro de Canal + il y a quelques semaines, Pablo Longoria avait néanmoins été très ferme au sujet de la rumeur Cristiano Ronaldo à l’Olympique de Marseille. « La rumeur Ronaldo ? Non, elle n'a jamais été dans les tuyaux. On a un projet sportif où on utilise l'argent qu'il y a à disposition pour chercher de s'améliorer. On ne peut pas construire une équipe autour d'un seul joueur. Avoir des différences de salaires dans un vestiaire, ce n'est jamais positif » avait confié Pablo Longoria avant la défaite de Marseille sur la pelouse de Tottenham. Reste maintenant à voir si, en cas de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille révisera sa position au sujet d’une potentielle arrivée de Cristiano Ronaldo. Une chose est en revanche certaine, le Portugais sera sur le marché des transferts. Et pour une somme ridicule, puisque son contrat arrivera à expiration six mois plus tard à Manchester United.