L'Angleterre se déchire pour Cristiano Ronaldo

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Dans le dur cette saison avec Manchester United, Cristiano Ronaldo est au cœur des critiques. Sa situation personnelle créée des débats aussi bien au club qu'entre des anciennes gloires de la Premier League.

Depuis l'arrivée d'Erik Ten Hag, Cristiano Ronaldo n'est plus que l'ombre de lui-même en Premier League. En 6 rencontres disputées, CR7 n'a pas réussi à trouver le chemin des filets et commence très souvent les matchs sur le banc des remplaçants. Au total, le Portugais n'a inscrit qu'un seul but en 8 rencontres cette saison. Ce faible rendement a été vivement critiqué par Gary Neville et Jamie Carragher à plusieurs reprises, si bien que lorsque Ronaldo a croisé l'ancien joueur de Liverpool, il l'a ignoré avant de saluer les autres consultants de Sky Sport. Néanmoins, certains ex-joueurs continuent de soutenir le quintuple ballon d'or. C'est le cas de Rio Ferdinand. Ancien défenseur de Manchester United qui est un ami proche de l'attaquant de 37 ans. Sur Twitter, Carragher et Ferdinand se sont livrés à un clash au sujet de Ronaldo.

Ferdinand, le premier défenseur de Ronaldo

Carra you still upset he didn’t shake ur hand at Old Trafford? 😂😂



The hardest thing to do in football is score goals… https://t.co/6DflUzEWqJ https://t.co/ZVgB9z4mlq pic.twitter.com/suH8O8dqvH — Rio Ferdinand (@rioferdy5) October 3, 2022

Après la déroute de Manchester United 6-3 contre son rival citizens, Jamie Carragher a donné son avis sur l'utilité d'avoir Ronaldo dès le coup d'envoi pour cette rencontre. Pour l'ancien joueur de Liverpool, même si CR7 avait été présent, cela n'aurait rien changé. « Ronaldo avait joué à Brentford alors qu'il y avait 0-4 à la pause ! Ce n'est donc pas un tacle à Ronaldo, mais le rythme de Rashford en contre-attaque comme nous l'avons vu contre Arsenal ou Liverpool représentait à 100% la meilleure option » a déclaré le consultant anglais. En tant que grand défenseur de la Premier League, Rio Ferdinand a protégé les arrières de son ami avec un clin d'œil à la dernière rencontre entre Carragher et le Portugais. « Carra, tu es toujours contrarié qu'il ne t'ait pas serré la main à Old Trafford ? » a expliqué, un brin moqueur, Ferdinand, avant que son homologue anglais ne l'accuse d'être un fan boy de CR7. Si Cristiano Ronaldo ne fait plus d'étincelle sur les terrains, il en est l'instigateur de nombreuses en-dehors.