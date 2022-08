Cristiano Ronaldo à l’OM, la réaction sidérante de Pablo Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Tout Marseille s'enflamme avec la rumeur envoyant Cristiano Ronaldo à l'OM. Mais Pablo Longoria est furieux !

Cristiano Ronaldo à l’Olympique de Marseille, c’est la rumeur folle qui parcourt surtout la toile ces derniers jours. L’attaquant portugais de 37 ans se cherche un nouveau club, qui évolue en Ligue des Champions et qui peut lui donner les moyens de pousser encore plus loin ses incroyables records. Son agent Jorge Mendes a proposé son nom à plusieurs formations, sans réussir à toucher au but visiblement. Si le joueur de Manchester United a promis de faire toute la vérité sur cette affaire une fois le mercato terminé, les rumeurs continuent d’aller bon train depuis qu’un journaliste italien a annoncé des contacts entre l’OM et le clan du Portugais.

Cristiano Ronaldo à 100 % avec Manchester United

L’envie de partir de MU de la part de Cristiano Ronaldo est réelle, mais la destination marseillaise est probablement à oublier selon Fabrizio Romano. Le spécialiste du mercato a fait le point sur ce dossier qui fait forcément beaucoup parler. « La situation avec Cristiano Ronaldo est toujours au même niveau, que ce soit avec Manchester United ou Jorge Mendes, son agent. Il essaye de trouver la meilleure solution pour son joueur, mais c’est très difficile de trouver un club au niveau des attentes de CR7 dans les dernières minutes. Ce dernier est toujours très professionnel, il ne cause aucun problème dans le vestiaire, il donne tout pour Manchester United. Le club insiste sur le fait que Cristiano Ronaldo n’est pas à vendre et qu’il compte sur lui pour cette saison », explique Fabrizio Romano dans un point précis sur la situation actuelle du joueur.

Néanmoins, du côté du club phocéen, la version n’a pas bougé d’un iota. L’idée n’est pas de faire des folies avec un joueur qui reste à un niveau énorme, mais qui n’entre pas du tout dans le projet. C’est aussi ce qu’a confirmé Fabrizio Romano, qui a eu un mot particulier pour les supporters de l’OM et ceux qui annoncent une possible arrivée sur la planète Mars. « On sait qu’ils sont très passionnés, mais je veux donner quelques informations aux supporters. Pour le moment, il n’y a rien. Aucun contact, aucune négociation, aucune rencontre. Et on m’a confirmé que le président Pablo Longoria est déçu et en colère devant ces rumeurs. Longoria donne tout pour reconstruire une équipe, il monte une équipe avec des joueurs importants comme Sanchez, Veretout et Bailly. Ils ont un projet, une vision, une idée, et Cristiano Ronaldo n’en fait pas partie du tout. L’OM a une vision pour le présent et le futur, et CR7 n’en fait pas du tout partie », a livré l’informateur italien, pour qui le club provençal ne regarde pas du tout dans la direction de Manchester United pour se renforcer en attaque.

La preuve venant confirmer cette impression est tombée ce jeudi midi, puisque plusieurs journalistes ont fait savoir que le départ d’Arkadiuz Milik pour la Juventus Turin était désormais validé, et que l’OM ne recruterait pas de joueurs offensifs pour compenser le départ du Polonais. Une preuve qu’il n’y a aucune place à prendre, même pour un joueur de la trempe de Cristiano Ronaldo.