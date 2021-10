Cris racistes : L'OM prêt à porter plainte

Des journalistes présents à Rome ont entendu des cris racistes à l'encontre de l'attaquant de l'OM Bamba Dieng, de la part des tifosi de la Lazio. Le club provençal suit ça de près.

Remplaçant au coup d’envoi, Bamba Dieng a fait son entrée à l’heure de jeu dans le match nul 0-0 de l’OM sur le terrain de la Lazio Rome. Cette apparition s’est faite dans une ambiance de cathédrale, les supporters italiens n’ayant pas spécialement donné la moindre importance à l’Europa League jusqu’à présent. Mais cela n’a visiblement pas empêché les quelques tifosis présents de se faire remarquer selon les journalistes présents au Stade Olympique. Karim Attab, journaliste qui suit l’OM pour Maritima Radio, a fait savoir que l’attaquant sénégalais avait été accueilli par des cris de singe de la part des fans laziales à son entrée en jeu.

#LAZOM entre les cris de singes et organisation des médias pour les conférences de presse c’est honteux. On a fait la conf de Sampaoli on nous a sorti pour la conf de Sarri. La Lazio grand club ? Non je ne pense pas…@OM_Officiel @maritimamedias #TeamOM @EuropaLeague pic.twitter.com/fVQLARechY