Covid : La France sauve l’OM d’un guêpier

Par Guillaume Conte

Le gouvernement, et notamment la Ministre des Sports, a autorisé l'entrée sur le territoire des sportifs venant de pays où les vaccins n'étaient pas reconnus en France. L'OM pourra donc accueillir Karabagh jeudi au Vélodrome.

Bouté hors de l’Europa League cet automne, l’Olympique de Marseille a été reversé en Europa Conférence League. Le tirage au sort a mis la formation de Karabagh sur la route de l’équipe de Jorge Sampaoli, pour une rencontre que l’OM doit prendre au sérieux, au risque de vivre une nouvelle déconvenue européenne. Le match aller de ces 16e de finale aura lieu ce jeudi, mais il y avait jusqu’à présent un énorme doute sur la tenue de cette rencontre au Vélodrome. En effet, les joueurs d’Azerbaïdjan sont vaccinés avec le Spoutnik V, ou les produits chinois Sinovac et Sinopharm, tous non reconnus en France. Cela pouvait déboucher sur une interdiction de se rendre dans l’hexagone.

🗣 Vous avez rendu votre verdict : 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺 𝗦𝗮𝗹𝗶𝗯𝗮 est votre 1er #OlympienDuMoisPuma de l’année 2022 ! 🏅 pic.twitter.com/yFVTfsw5Km — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 15, 2022

Le règlement de l’UEFA était alors clair, c’était à l’OM de trouver un nouveau terrain où son adversaire pouvait être accueilli, avec donc la possibilité de jouer ce match hors de nos frontières. Mais le gouvernement français a finalement décidé d’appliquer une mesure de souplesse, à l’heure où la circulation du virus du Covid-19 n’est plus vraiment contrôlée et contrôlable. Résultat, à condition de respecter une bulle sanitaire et de présenter un test négatif 24 heures avant la compétition, les délégations étrangères dont les joueurs ne sont pas vaccinés par des vaccins reconnus en France sont autorisés à entrer sur le territoire. Une mesure qui sera aussi valable pour les sélections de Côte d’Ivoire et d’Afrique du Sud, appelées à rencontrer la France au mois de mars. L’OM et les Bleus n’auront donc pas à s’inquiéter, surtout que la tendance est tout de même vers une plus grande légèreté ou une disparition des mesures trop contraignantes à l’heure où l’épidémie est à la baisse dans la plupart des régions du monde. Le Vélodrome verra donc bien la suite de l’aventure des Marseillais, en espérant un printemps européen plus emballant.