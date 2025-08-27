Coup de clim, l'OM laisse tomber pour Ceballos

Dans : OM.

L'OM s'active pour recruter en cette fin de marché des transferts estival. Les Phocéens pensaient d'ailleurs réaliser un joli coup en recrutant Dani Ceballos mais il n'en sera rien...

L'Olympique de Marseille n'a plus que quelques jours pour recruter au mercato. Le temps presse et le duo Medhi Benatia - Pablo Longoria est au travail pour trouver les perles rares. Roberto De Zerbi ne dira pas non à l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain, surtout avec le flou qui règne encore autour du cas Adrien Rabiot. L'OM était tout proche d'obtenir la signature de Dani Ceballos, en manque de temps de jeu du côté du Real Madrid. Un accord a même été annoncé avec que l'Espagnol ne décide de faire machine arrière.

Ceballos fait patienter l'OM, tout est terminé

Selon les informations de RMC, confirmées par Foot Mercato, Dani Ceballos ne sera en effet pas un joueur de l'OM cet été. Le joueur a stoppé son arrivée sur la Canebière alors qu'un accord avait été trouvé entre Marseille et le Real Madrid. Le Merengue voulait prendre le temps de la réflexion sur son avenir, ce qui n'a pas plu aux Phocéens. Résultat, l'OM vient de se retirer du dossier Ceballos et va changer son fusil d'épaule. La direction marseillaise se porte sur un autre dossier. Ce pourrait être le moment de passer la seconde pour Florentino Luis, qui évolue au Benfica et qui ne serait pas contre une arrivée prochaine à Marseille. En tout cas, le coup dur est terrible pour l'Olympique de Marseille, qui avait fait de Dani Ceballos l'une de ses pistes prioritaires pour cette fin de mercato. Le joueur espagnol pourrait rester au Real Madrid et se battre pour sa place ou bien signer au Betis, son club de coeur.