OM ‍: Florentino Luis tend la main à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En cas d'échec des négociations avec le Real Madrid pour Ceballos, l'OM pense à Florentino Luis, le joueur de Benfica. Ce dernier a fait un gros appel du pied au club marseillais.

Tandis que le dossier Dani Ceballos semble être en passe de se terminer positivement pour l'Olympique de Marseille, les dirigeants phocéens ont mis un petit coup de pression sur Madrid en étudiant la possibilité de faire signer Florentino Luis. Même si Benfica n'est pas vendeur de celui qui a fait un bref passage à Monaco, du côté du joueur de 26 ans, on a pris note de l'intérêt de l'OM. Et à en croire L'Equipe, si le club de Lisbonne n'est pas favorable à une vente du milieu de terrain, ce dernier l'envisage sans problème. « Le joueur est heureux à Benfica mais il ne ferme la porte à aucun club », a concédé un des proches de Florentino Luis au quotidien sportif. Autrement dit, Pablo Longoria et Medhi Benatia seront reçus avec plaisir si l'OL concrétise son intérêt.

L'OM regardera Benfica-Fenerbahçe avec intérêt

OM : Benfica refuse l'offre pour Florentino Luis https://t.co/4a19KDvtv3 — Foot01.com (@Foot01_com) August 26, 2025

Pour voir éventuellement l'Olympique de Marseille s'inviter dans cette opération, il faudra avoir un oeil sur le match retour de qualification de Ligue des champions entre Benfica et Fenerbahçe comme le précise L'Equipe. « L'intérêt marseillais est récent et la proposition porte sur un prêt avec une option d'achat obligatoire, alors que le joueur de 26 ans est encore sous contrat jusqu'en juin 2027. La réponse et le tarif final de ses dirigeants dépendront déjà en grande partie du résultat de leur équipe, ce mercredi soir, en barrages retour de Ligue des champions à domicile face à Fenerbahçe », explique Simon Bolle. Une rencontre dont Florentino Luis sera privé, le joueur portugais étant suspendu.