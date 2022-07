Clauss obligé d’éteindre une polémique dès son arrivée à l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Jonathan Clauss a rejoint l’OM ce mercredi soir, effectuant un joli bond en avant dans sa carrière, ce qui n’est pas toujours donné pour un joueur de 29 ans.

Après plusieurs journées de discussions, Pablo Longoria et l'OM fini par mettre l’argent sur la table et permettre au RC Lens de faire une nouvelle belle vente. Tout le monde avait donc le sourire, et l’homme de couloir droit a rapidement eu quelques mots pour son nouveau club, comme de rigueur. Mais tout aussi rapidement, Jonathan Clauss s’est pris la colère des supporters « Sang et Or » en pleine figure. Sa faute ? Ne pas avoir remercié le RC Lens dans ses premiers mots en tant que Marseillais, ce qui a eu le don de frustrer les Nordistes. Une polémique surréaliste selon Giovanni Castaldi, pour qui le football moderne l’est vraiment beaucoup trop.

Le charme des réseaux sociaux pour Castaldi...

Triste époque. Un joueur se fait copieusement insulter car il n’a pas posté de message d’adieu sur les réseaux sociaux immédiatement. C’est consternant. #Clauss — Giovanni Castaldi (@Gio_Castaldi) July 21, 2022

« Triste époque. Un joueur se fait copieusement insulter car il n’a pas posté de message d’adieu sur les réseaux sociaux immédiatement. C’est consternant », a lancé le consultant de La Chaine L’Equipe, pour qui les supporters du RC Lens l’ont vraiment trop mauvaise. Moins de 24 heures après l’officialisation de son transfert, Jonathan Clauss a fini par s’exécuter, ce qu’il aurait certainement fait même sans cette polémique. Si le RC Lens l’avait immédiatement remercié pour son apport au club et à l’équipe, le nouveau marseillais a tenu à rendre hommage à tout ce que lui avait amené son passage dans le Nord.

« Cher RC Lens, après l'officialisation de ma signature dans mon nouveau club, il est temps de te dire MERCI pour tout ce que tu m'as apporté. Ce fût une fierté et un privilège de porter tes couleurs Sang et Or. Grâce à toi, j'ai pu découvrir la Ligue 1 dans un stade emblématique, devant un public mythique », a expliqué le récent international français, qui sait que son transfert à l’OM n’a pas vraiment été digéré par tout le monde à Lens.