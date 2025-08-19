Clash à l'OM, le Milan AC appelle Rabiot en urgence ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le Milan AC a suivi de près les derniers jours chauds à l'OM, et a appelé Adrien Rabiot en ce début de semaine dans le but de le recruter en express.

Au coeur d’un énorme clash dans la foulée du match perdu face à Rennes pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1, Adrien Rabiot a été sanctionné par l’OM, qui l’a privé d’entrainement depuis le début de la semaine et va au moins lui faire payer une forte amende. Et dans un timing déroutant, la presse italienne se fait l’écho d’un intérêt ravivé du Milan AC pour le milieu de terrain. Ce dernier avait confié avoir été courtisé par des grands clubs européens cet été, mais avoir décidé de rester à Marseille pour y vivre une deuxième saison prometteuse. Le club lombard faisait déjà partie des candidats, son souhait de récupérer un élément important et qui connait très bien la Serie A pour avoir joué à la Juventus, étant un voeu cher aux dirigeants milanais.

Le Milan AC tente sa chance pour Rabiot

A l’heure où cela chauffe à Marseille, même si cela concerne plus Jonathan Rowe poussé vers la sortie qu’un Adrien Rabiot considéré comme un cadre du vestiaire, Sport Mediaset affirme que le Milan AC est revenu à l’abordage pour l’international français. L’idée est d’utiliser sa proximité avec Massimiliano Allegri pour le faire venir à Milan et le séduire avec un projet tourné autour de lui. Le média transalpin affirme qu’il sera très difficile de faire craquer le joueur et l’OM dans ce dossier, mais que cela n’empêche pas les Rossoneri de tenter leur chance.

🚨EXCL: Il #Milan sonda il terreno per Adrien #Rabiot. Il centrocampista è un pallino di Allegri. Operazione difficile ma sondaggio c'è stato.@sportmediaset — Orazio Accomando (@OAccomando91) August 19, 2025

Sport Mediaset confirme que ce sont bien les bruits de couloir au sujet d’une dispute interne à l’OM impliquant Adrien Rabiot qui ont donné l’idée de proposer cette porte de sortie au joueur. Même si l’intérêt n’est clairement pas nouveau, toutes les opportunités sont bonnes à prendre pour la formation lombarde, qui apprécie sa polyvalence, sa science du jeu et sa capacité à se projeter vers l’avant. L’entourage du joueur a été contacté par le Milan AC, et l’aspect financier d’une arrivée en Serie A a même été discuté. Toutefois, l’OM aura bien évidemment le dernier mot, et Pablo Longoria, tout comme Roberto De Zerbi, n’envisagent pas une seule seconde de se séparer d’un Adrien Rabiot qui est au centre du projet olympien cette saison.