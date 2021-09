Cengiz Ünder, la première victoire de l’OM contre Galatasaray

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ce jeudi soir, l’OM affronte Galatasaray dans le choc de la deuxième journée de l’Europa League. Un match pour lequel Cengiz Ünder sera titulaire…

Avec trois buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, l’international turc s’est rapidement imposé comme l’un des atouts offensifs majeurs de Marseille. Sur son côté droit, il dispose d’un profil unique au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli grâce à sa vitesse, la précision de ses passes et la puissance de sa frappe du pied gauche. Ce jeudi soir contre ses compatriotes de Galatasaray, il sera très attendu pour aider à remettre l’OM dans le droit chemin après la défaite des Phocéens contre Lens au Vélodrome. Cengiz Ünder sera d’autant plus sous le feu des projecteurs que Galatasaray souhaitait le recruter cet été, avant que Pablo Longoria ne rafle finalement la mise, selon les informations relayées par Le Phocéen.

Ünder comme un poisson dans l'eau à l'OM

Ancien gardien de but de Galatasaray est actuel dirigeant de l’AS Roma, Morgan De Sanctis avait personnellement été approché par les dirigeants du club turc afin de connaître les conditions d’un transfert de Cengiz Ünder. Finalement, Galatasaray n’avait pas été en mesure de boucler le dossier et l’Olympique de Marseille en a profité pour s’offrir le virevoltant ailier turc. Un transfert que l’OM et Cengiz Ünder ne regrettent pas. Présent en conférence de presse avant la réception de Galatasaray au Vélodrome, l’attaquant marseillais a fait savoir que son transfert à Marseille avait été la meilleure décision de sa carrière. « Je suis venu ici grâce au coach et au président Longoria qui a beaucoup insisté. Venir à l'OM, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prise dans ma carrière. Mon objectif c'est d'aller encore plus loin que mes prestations actuelles, et tirer le club le plus haut possible » a-t-il expliqué. Des propos qui tombent à pic avant la réception de Galatasaray lors de la seconde journée de la phase de groupes de l’Europa League au Vélodrome.