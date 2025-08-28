Ceballos a trahi l'OM, Longoria ne regrette rien

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Tout proche du but, l’OM a finalement été contraint de faire machine arrière dans le dossier Dani Ceballos. La piste du milieu de terrain du Real Madrid est à présent refermée comme l’a confirmé Pablo Longoria.

L’Olympique de Marseille a été tout proche de frapper un coup immense sur le marché des transferts avec la signature de Dani Ceballos. D’abord très enthousiaste à l’idée de rejoindre l’OM, le milieu de terrain espagnol était dans l’attente d’un accord entre le club phocéen et le Real Madrid. Les négociations menées par Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient permis de s’entendre avec le club merengue sur la base d’un prêt avec une obligation d’achat estimée à 15 millions d’euros. Au dernier moment, c’est finalement Dani Ceballos qui a changé d’avis, mettant en colère les dirigeants de l’OM, lesquels se sont définitivement retirés du dossier de l’international espagnol.

Pablo Longoria commente le dossier Ceballos

🤷‍♂️ "Queríamos a CEBALLOS, pero en el MERCADO hay COSAS CAMBIAN".



‼️ Pablo Longoria, director deportivo del Olympique de Marsella, en EXCLUSIVA



August 27, 2025

Interrogé par El Chiringuito depuis les rues de Monaco avant le tirage au sort de la Ligue des Champions ce jeudi soir, Pablo Longoria a confirmé que l’opération avait capoté. « Oui, on était vraiment intéressés (par Ceballos), vraiment, mais bon, il y a des circonstances qu’on ne peut pas contrôler en tant que club. Mais comme toujours, le Real Madrid a fait preuve de classe, et s’est toujours bien comporté » s’est contenté de commenter le président de l’Olympique de Marseille, sans entrer davantage dans les détails.

C’est en tout cas à côté d’une recrue de prestige que le club phocéen est passé, Dani Ceballos ayant apporté tout ce que recherche Roberto De Zerbi au milieu de terrain, avec de l’expérience et une qualité technique au-dessus de la moyenne. Un dossier qui s’est donc refermé et qui oblige l’OM à explorer de nouvelles options dans l’entrejeu. Sans savoir pour le moment si Adrien Rabiot sera toujours à Marseille à la fin du mercato lundi à 20 heures.