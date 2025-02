Ce transfert explose tous les records à l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM est prévenu, il va falloir résister à des assauts jamais vus cet été pour conserver Mason Greenwood dans ses rangs.

Voilà quasiment 10 ans que l’Olympique de Marseille n’a pas réalisé une vente majeure, à plus de 30 millions d’euros. Il y a eu par le passé Franck Ribéry au Bayern Munich, Didier Drogba à Chelsea et Michy Batshuayi également chez les Blues, pour un montant record de 39 millions d’euros concernant l’international belge. Ce chiffre pourrait être balayé de manière impressionnante dans quelques mois, avec un transfert atteignant quasiment le double de celui obtenu avec « Michy ». En effet, le niveau affiché par Mason Greenwood, qui sortait déjà d’une saison très réussie à Getafe, est en train de provoquer un vent de folie au FC Barcelone, qui est prêt à craquer son portefeuille pourtant déjà bien troué, afin de le faire venir en Catalogne.

L'OM et le Barça parlent de 75 ME

Selon les révélations de Fichajes, le Barça a fait de l’international anglais sa grande priorité de l’été prochain, devant même Nico Williams, largement dragué par les dirigeants blaugranas en 2024 après son Euro tonitruant. A seulement 23 ans, et avec une progression constante depuis deux ans et une capacité à s’adapter à tous les systèmes, l’ancien de Manchester United fait saliver le FC Barcelone. Le média espagnol affirme que l’OM est déjà au courant de l’intérêt barcelonais, et sur la Rambla, on parle déjà d’un montant de 75 millions d’euros nécessaire pour faire craquer le club provençal. Il faut dire que Pablo Longoria a, malgré sa crise de nerfs du week-end dernier, bien l’intention de conserver Greenwood pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Seule une vente forcée pour un montant surréaliste pourrait le faire changer d’avis. L’an dernier, après son passage à Getafe, le Barça s’était déjà renseigné sur lui. Mais faute de moyens financiers, et aussi de la conviction que l’Anglais était vraiment de la trempe des grands, le projet avait été repoussé. Pour mieux revenir maintenant que l’ailier fait profiter l’OM de son talent dans le jeu et face au but. Cela aura en tout cas un prix salé pour un club espagnol qui n’est pas au mieux sur le plan financier ces dernières années.