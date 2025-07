Ce joueur enfume l’OM, c’est le roi du mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Sur le marché des joueurs de football, il est rare de voir un joueur libre chaque saison. C'est le cas de Luiz Felipe, qui fait son petit tour du monde en empochant les primes juteuses comme il l'a doublement fait à l'OM.

Voilà un joueur dont les supporters marseillais auront certainement du mal à se souvenir dans quelques années. A l’image d’éléments qui n’ont fait qu’une poignée de matchs comme Bartug Elmaz, Bill Tuiloma, Olivier Ntcham ou Elamin Erbate, le passage de Luiz Felipe reste un mystère. Le défenseur central arrivait pourtant avec une solide réputation, d’un joueur d’expérience avec une grosse notion tactique et un passage compliqué en Arabie saoudite. Il avait trouvé un accord pour résilier avec Al-Ittihad, arrivant ainsi libre mais avec un copieux salaire à l'OM. Mais il n’a quasiment jamais joué, et a été tout sauf rassurant quand il a été utilisé par Roberto De Zerbi, qui était pourtant en grande difficulté dans ce secteur de jeu.

Luiz Felipe al Rayo. https://t.co/N2da2HTjcG — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 3, 2025

Le Brésilien a fini par trouver un accord pour quitter l’OM libre de tout contrat, alors qu’il lui restait un an à donner. Et dans les prochaines heures, il va rejoindre le Rayo Vallecano, pour une saison seulement, mais avec une belle prime à la signature à la clé en raison de son arrivée sans contrat. Avec une ambition même pas cachée, celle de retrouver le Bétis Séville en 2026. En effet, en quittant le club andalou en raison de l’offre incroyable de la part d’Al-Ittihad, l’Italo-Brésilien avait annoncé son désir de revenir dès que possible à Séville. Vexé, le club saoudien lui a fait signer une clause l’interdisant de rejoindre le Bétis avant le 1er juillet 2026, sous peine d’avoir une énorme amende à payer. Luiz Felipe s’est exécuté, et il va donc attendre une année au Rayo Vallecano avant de revenir jouer en Andalousie, ce qui explique sa signature pour une saison seulement dans la banlieue de Madrid. Il arrivera ensuite... libre au Bétis. Une carrière gérée à sa façon, même si le défenseur central va bien devoir retrouver un peu de temps de jeu après n’avoir disputé qu’une trentaine de rencontres sur les deux dernières années de sa carrière.