Ce duo enflamme l'OM, Courbis reste sceptique

Par Alexis Rose

Alors que les supporters de l’Olympique de Marseille veulent revoir la paire Alexis Sanchez - Vitinha à la pointe de l’attaque phocéenne lors des prochaines rencontres de L1, Rolland Courbis n’est pas vraiment convaincu par ce duo.

Un peu dans le dur depuis sa sortie de route en Coupe de France contre Annecy début mars, le club marseillais a retrouvé le sourire dimanche dernier. Après avoir calé contre Montpellier et Lorient, l’OM a largement dominé Troyes au Vélodrome (3-1). Une rencontre lors de laquelle Vitinha a inscrit un doublé pour débloquer son compteur sous ses nouvelles couleurs olympiennes. Débarqué lors du dernier mercato hivernal contre un chèque de plus de 30 millions d’euros, le buteur portugais a enfin répondu aux attentes placées en lui. Tout cela aux côtés d’Alexis Sanchez, l’un des meilleurs joueurs de la saison. Autant dire qu’après avoir passé ce test contre l’ESTAC avec brio, les deux attaquants marseillais voudront refaire le coup dans un plus grand rendez-vous de L1, comme face à Lyon dimanche.

« Ce n’est pas la faute à Vitinha »

💬 Rolland Courbis 🇫🇷 (ex #OM) sur RMC 📻 : « Quand Sánchez recule dans l'organisation de Tudor et que tu mets Vitinha, ce n'est pas la faute à Vitinha. Même si Vitinha devra nous montrer dans les matchs à venir ses qualités et ses défauts. » 🎙️ — Treize013 (@treize013) April 20, 2023

Une fausse bonne idée pour Rolland Courbis, pour qui l'international chilien doit occuper le poste d’avant-centre de l’OM. « Alexis Sanchez est-il déjà meilleur dans un rôle de numéro neuf, ou de numéro dix, dans l’organisation de Tudor ? Numéro neuf. C’est pour ça que quand il recule dans l’organisation de Tudor et que tu mets Vitinha, ce n’est pas la faute à Vitinha. Même si Vitinha devra nous montrer dans les matchs à venir ses qualités et ses défauts », a lancé le consultant de RMC, qui pense que Tudor doit mettre Alexis Sanchez à sa meilleure place dans le onze pour avoir l’équipe la plus performante possible. La réponse tombera assez vite puisque la reconduction du duo Vitinha - Alexis Sanchez sera la grosse interrogation de la composition de l’OM lors de l’Olympico à Lyon.