Ce club riche et en panique qui met l’OM KO

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a de grosses ambitions au mercato estival, mais il y a des limites financières tout de même. Leeds les explose avec son intérêt appuyé pour Igor Paixao.

Désireux de se renforcer avec des joueurs confirmés pour avoir le niveau Ligue des Champions, Pablo Longoria espère aussi trouver des joueurs moins réputés mais qui peuvent apporter beaucoup à l’effectif de Roberto De Zerbi. Néanmoins, dès qu’une cible apparait dans le viseur de l’OM, son prix a tendance à augmenter. C’est le cas de l’ailier Igor Paixao, qui intéresse le club marseillais après ses bonnes performances avec le Feyenoord Rotterdam. L’OM serait prêt à mettre 20 millions d’euros hors bonus sur la table pour récupérer le joueur brésilien de 24 ans, et qui possède un contrat allant jusqu’en 2029. Mais le club néerlandais est très gourmand, et il a visiblement bien raison. La presse anglaise révèle que l’intérêt de Leeds est sérieux et les Peacocks sont prêts à mettre le paquet pour faire venir Igor Paixao. Cela veut dire monter jusqu’à plus de 30 millions d’euros.

Leeds explose les compteurs, l'OM ne peut pas suivre

📂📸 𝐿𝑒 𝑃𝑒𝑢𝑝𝑙𝑒 𝐵𝑙𝑒𝑢&𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐, 𝑠𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛 𝟸𝟺-𝟸𝟻 💙🤍 pic.twitter.com/QGyvTdTSAi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 2, 2025

Il faut dire que Leeds a l’intention de se montrer très offensif cet été pour se renforcer à tous les postes, quitte à créer un véritable embouteillage. En effet, les dirigeants du club anglais se sont rendus compte que monter en Premier League était une bonne chose, mais que le risque de redescendre immédiatement était une tradition désormais en Angleterre. Cette saison, Southampton, Leicester et Ipswich sont retournés en Championship un an après l’avoir quitté. Voilà pourquoi Leeds est prêt à miser très gros, et cela risque de laisser des clubs comme l’OM sur le carreau. Avec ses richissimes propriétaires américains, le LUFC a un sacré matelas à offrir au mercato. Et Marseille a beau apprécier Paixao, l’idée n’est pas de casser toute le budget transfert sur un seul joueur.