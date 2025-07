Ce buteur l'avoue, il a craqué mentalement à l'OM

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille, l'attaquant portugais Vitinha a avoué dans une interview accordée à la presse italienne qu'il avait vécu un passage difficile sur la Canebière.

Le mercato hivernal 2023 restera dans les annales pour l'Olympique de Marseille. Dans le besoin d'un nouvel attaquant de pointe, la direction phocéenne lâchait 32 millions d'euros pour s'offrir un Vitinha de Braga et battait le record du plus gros transfert de son histoire devant celui de Dimitri Payet. S'il était en vogue au moment de son arrivée, il a complètement perdu pied en débarquant sur la Canebière. Un an après son arrivée, il est alors prêté au Genoa CFC avant d'être transféré définitivement en juin 2024. Désormais pleinement heureux d'évoluer en Italie, Vitinha a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport dans laquelle il revient sur son passage douloureux à Marseille.

Vitinha justifie son échec à l'OM

« Mon passage à l'Olympique de Marseille ? C’était une période difficile mentalement. J’étais aussi inquiet pour ma mère, Maria, qui va mieux maintenant. Elle jouait aussi au football, au futsal, et elle était attaquante comme moi. Aujourd'hui, je veux redevenir le Vitinha de Braga, et nous travaillons pour y parvenir », a déclaré l'ancien attaquant de pointe de l'OM. « Le programme se déroule bien et nous gérons bien la charge d’entraînement pour éviter les blessures. Vieira fait également un excellent travail à cet égard. C’est quasiment ma troisième saison à Gênes, mais il est indéniable que les blessures m’ont freiné jusqu’à présent », s'est-il ensuite justifié.

La saison prochaine sera-t-elle enfin la bonne pour lui ? A 25 ans, il a encore tout le temps devant lui de lâcher une saison référence et de redonner un bel élan à une carrière qui patine depuis son départ de son Braga natal.