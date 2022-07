Cardoze sur le départ, c’est un complot anti-OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après le départ étonnant de l’entraîneur adjoint Mauro Camoranesi, c’est Jaques Cardoze qui était annoncé sur la sellette à l’Olympique de Marseille. Une fausse rumeur selon le responsable de la communication qui dénonce une tentative de déstabilisation contre le club phocéen.

Après la deuxième place de Ligue 1 arrachée la saison dernière, l’enthousiasme est vite retombée autour de l’Olympique de Marseille. En cause, le départ inattendu de l’entraîneur Jorge Sampaoli. Mais surtout la lenteur du recrutement pendant que certains concurrents se renforcent de manière intelligente. Et pour ne rien arranger, le club phocéen vient de vivre un drôle d’épisode avec la sortie du coach adjoint Mauro Camoranesi, à peine quelques jours après sa nomination aux côtés d'Igor Tudor.

Chers amis de la #TeamOM les rumeurs font sans doute partie de la vie de ce club, mais ces jours-ci beaucoup de choses parcourent ce réseau et sont totalement fausses, je tiens donc à démentir celle me concernant. 1) Je suis bien décidé à défendre la com de notre OM…. ➡️ — Jacques Cardoze (@JacquesCardoze) July 15, 2022

Autant dire que le possible licenciement de Jacques Cardoze n’a pas calmé cette agitation. C’est pourquoi le responsable de la communication du club a vite démenti. « Chers amis de la Team OM, les rumeurs font sans doute partie de la vie de ce club, mais ces jours-ci beaucoup de choses parcourent ce réseau et sont totalement fausses, a réagi le dirigeant sur Twitter. Je tiens donc à démentir celle me concernant. 1) Je suis bien décidé à défendre la com de notre OM pour une nouvelle saison qui s’annonce très excitante pour le club. »

« Ils tentent de nous déstabiliser »

« 2) Laissons Pablo (Longoria), Javier (Ribalta), David (Friio) et toutes les équipes travailler sereinement. Ce mercato est lent et chacun doit être patient et confiant. 3) Croyez-moi, tout le club travaille dur et il ne se passe rien de bizarre... 4) Ceux qui chaque jour colportent ces rumeurs, ici ou ailleurs, veulent créer du désordre et tentent de nous déstabiliser. Mais nous faisons bloc autour de Pablo ! Tranquille… Allez l’OM », a conclu Jacques Cardoze, conscient que les supporters n'ont vraiment pas besoin de fausses informations pendant cette période délicate.