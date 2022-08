Caleta-Car réclamé pour sauver l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Secouée par le Stade Brestois (1-1) lors de la 2e journée de Ligue 1, la charnière de l’Olympique de Marseille a souffert dimanche. Le défenseur central Leonardo Balerdi a de nouveau montré des signes de fébrilité, à tel point que le retour de l’indésirable Duje Caleta-Car est réclamé.

L’Olympique de Marseille peut presque s’estimer heureux avec ce point ramené de Brest. Les Marseillais ont certes mené au score avant la mi-temps. Mais le Stade Brestois aurait sans doute mérité mieux qu'un match nul au vu de sa domination en deuxième période. Les hommes de Michel Der Zakarian se sont procurés plusieurs occasions franches, notamment grâce à la fébrilité défensive des Olympiens soulignée par Jonatan MacHardy, prêt à relancer l’indésirable Duje Caleta-Car dans le onze afin d’éjecter Leonardo Balerdi.

« Le problème, c'est que sur la défense centrale, quand tu as un élément négatif qui joue, c'est compliqué. Balerdi, c'est catastrophique, a lâché le chroniqueur de l’After sur RMC. Moi je n'ai jamais compris pourquoi Marseille a mis autant d'argent (8 millions d’euros) sur ce joueur. Là encore, il peut causer un penalty et prendre un carton rouge si Le Douaron est un peu plus malin. Il défend n'importe comment sur la majorité des actions. »

Caleta-Car, « la meilleure des solutions »

« Je continue de penser que l'arrivée de Chancel Mbemba et de Samuel Gigot, c'est très bien pour Marseille, a validé le spécialiste. J'ai encore bien aimé le match de Mbemba, notamment les deux ou trois fois où il s'est projeté vers l'avant et où il apporte vraiment un plus. Mais après, Balerdi ce n'est plus possible. Je le répète, la meilleure des solutions pour Marseille, c'est de proposer une prolongation d'une année à Caleta-Car et d'arrêter avec Balerdi. » Pour éviter le départ libre du Croate l’été prochain, le président Pablo Longoria n’exclut pas cette hypothèse.