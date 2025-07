C’est fait pour 32 ME, l’OM tient son taulier en défense

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a fait l'offre qui tue et Bruges a accepté de vendre Joël Ordonez. Le transfert du défenseur équatorien est désormais en très bonne voie.

Voilà un recrutement rondement mené s’il se confirme jusqu’au bout. Quelques heures seulement après sa première offre, Pablo Longoria a trouvé un accord avec le FC Bruges pour la vente de Joël Ordonez. La journaliste équatorienne Johanna Calderon affirme que tout est quasiment bouclé dans cette opération qui va permettre à l’OM de se renforcer de manière spectaculaire en défense centrale. Le joueur sud-américain a bien fait comprendre à ses dirigeants brugeois qu’il comptait signer à Marseille, et était prêt à aller très loin pour ça. Il n’a pas eu besoin d’insister car un accord pour un transfert à hauteur de 32 millions d’euros bonus a été trouvé. De son côté, Bruges gardera 15 % des revenus d’une future vente, ce qui peut faire grimper l’addition à une somme encore plus importante au final.

Ordonez, une nouvelle grosse dépense pour l'OM

Es prácticamente un hecho que Joel Ordóñez jugará en el Olympique de Marsella. El jugador notificó a Brujas su intención. Serían 32 millones con un 15% a favor de Brujas en una futura venta. https://t.co/NfoO34YrP6 — Johanna Calderón (@johacalderon11) July 31, 2025

Mais peu importe pour l’OM, Joël Ordonez était l’homme que voulaient Roberto De Zerbi, Mehdi Benatia et Pablo Longoria, et pour cet été comme pour le précédent, le club olympien a décidé de ne reculer devant rien pour parvenir à ses fins. Un renfort défensif supplémentaire était demandé et il devrait arriver avec l’Equatorien, qui à 21 ans possède l’avenir devant lui.