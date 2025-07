C’est confirmé, l’OM met le paquet pour Aubameyang

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Sur le point de se libérer de son contrat, Aubameyang discute bien avec l'OM pour une signature cet été.

A 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang ne compte pas s’éterniser en Arabie saoudite. Malgré son arrivée il y a seulement un an à Al-Qadsiah, où il a réalisé une saison correcte, le Gabonais estime qu’il est l’heure de tenter une dernière pige en Europe. Il discute avec le club de la ville de Khobar pour terminer son contrat et partir ainsi libre de la Saudi Pro League après la belle quatrième place de son équipe la saison passée. L’ancien buteur d’Arsenal ou du Milan AC ne manque pas de pistes, que ce soit en Arabie saoudite même si un départ du Golfe semble être préconisé, ou en Europe.

Une saison à 30 buts, ça fait rêver l'OM

Et selon RMC, qui confirme les informations de ces dernières heures, l’OM est bien entré en contact avec Pierre-Emerick Aubameyang et ses représentants pour tenter de le faire venir sur le Vieux Port. Lors de la saison 2023-2024, il avait mis un peu de temps avant de décoller et de porter le club olympien en Europa League notamment. Ses 30 buts en 51 matchs ont marqué les esprits et un retour, avec un statut toutefois légèrement différent, n’est pas impossible. L’OM met en tout cas tout en oeuvre même si cela signifie quelques gros efforts financiers : à savoir une belle prime à la signature pour son arrivée libre, et un salaire copieux même si le Gabonais ne pourra plus avoir le plus élevé de l’effectif comme ce fut le cas il y a deux ans. Maintenant que des joueurs comme Adrien Rabiot et Mason Greenwood sont dans l’effectif, cela n’est pas possible aux yeux de Pablo Longoria.

Il reste donc à savoir si ces discussions porteront leurs fruits dans les prochaines heures, pour offrir un buteur d’expérience à l’OM en Ligue des Champions cette saison.