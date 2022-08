OM : But de Cristiano Ronaldo, le Vélodrome en fusion !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Une semaine avant la fin du mercato. Le rêve de faire signer Cristiano Ronaldo est toujours en marche malgré les coups de frein. Une telle arrivée fait forcément saliver, et pas qu'à l'OM.

Au lendemain de l’arrivée d’Eric Bailly pour renforcer la défense de l’Olympique de Marseille en vue de la Ligue des Champions, l’OM compte encore finaliser des grosses opérations dans les heures qui viennent. Cela pouvait sembler impensable il y a un an mais Arkadiusz Milik a été poussé vers la sortie et va finalement rejoindre la Juventus Turin. Tous les feux sont au vert dans ce dossier, et l’OM va récupérer 2 millions d’euros directement pour le prêt de l’attaquant, puis 8 millions d’euros en cas d’achat définitif du Polonais. En tout cas, ce dernier a trouvé un accord pour rejoindre la Juventus, ce qui était le dernier obstacle à ce départ. Même si Marseille a de quoi faire devant avec Luis Suarez, Alexis Sanchez, Bamba Dieng ou Cédric Bakambu, les plus croyants des fans de l’OM ont vu ce départ à venir d’Arkadiusz Milik comme un signal positif pour la possible venue de Cristiano Ronaldo.

Le Vélodrome en fusion pour Cristiano Ronaldo

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Et chez les plus assidus des suiveurs de l’actualité du marché des transferts, l’avis de Fabrizio Romano est bien évidemment très suivi. Le journaliste italien, qui voit ses informations se vérifier très souvent, est littéralement harcelé sur les réseaux sociaux qui font sa force, pour savoir si Cristiano Ronaldo va signer à l’OM dans les prochains jours. Et il en faut peu pour être heureux dans le merveilleux monde du mercato puisque Fabrizio Romano n’a pas démenti fermement cette possibilité, ce qu’il ne manque pas de faire quand il estime qu’il y a 0 chance pour une opération. En plus de cela, l’informateur a reconnu que CR7 au Vélodrome, cela aurait de la gueule.

"I can just imagine what would happen at the Velodrome in case Cristiano Ronaldo scored a goal... but at the moment I don't have an information."@FabrizioRomano was as surprised as the rest of us to see the Portuguese star linked with a move to Marseille. 🤯 — Qué Golazo Podcast (@QueGolazoPod) August 24, 2022

« En ce moment, je n’ai pas d’informations précises sur le sujet. Je le dis honnêtement, mais comme je dis qu’au mercato il ne faut jamais dire jamais. Mais il faut dire aussi que ce serait fantastique de voir Cristiano Ronaldo à Marseille parce que les supporters de l’OM sont incroyables. Je ne peux qu’imaginer ce qu’il se passerait au Vélodrome si Cristiano Ronaldo venait à marquer un but pour l’OM », a livré Fabrizio Romano, dont les mots ont été étudiées à la loupe par les supporters olympiens, persuadés qu’il y a quelque chose qui se manigance entre leur club et Jorge Mendes, le représentant du joueur portugais.

Un titre avec l'OM ?

Un Vélodrome en feu, une équipe qui rêve de passer enfin les poules en Ligue des Champions, l’OM a des atouts dans sa manche. Mais les freins semblent encore plus nombreux. L’aspect salarial parait insurmontable, à moins que l’ancien du Real Madrid ne divise son salaire par 4 ou 5. Sans oublier que l’OM est désormais dans le viseur du fair-play financier, et que contrairement à la légende, un tel transfert, avec le salaire et les charges, n’est pas rentabilisé aisément avec des maillots vendus, aussi nombreux soient-ils, et quelques sponsors supplémentaires. Ouest-France, qui s’est penché sur la faisabilité de son transfert, rajoute même que Cristiano Ronaldo, qui rêve de disputer la Ligue des Champions, mais aussi de gagner des titres, a envie de quitter Manchester United car il ne sent pas les Red Devils gagner un titre majeur cette saison. A l’OM, la course derrière un trophée dure depuis plus de 10 ans, ce qui ne garantit pas à CR7 d’augmenter son copieux palmarès en signant sur la Canebière.