Bordeaux relégué, l'OM sent la très bonne affaire !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM suit la situation de près à Bordeaux, un club relégué en Ligue 2 et appelé à vendre. Recruté Hwang Ui-Jo est l'objectif numéro 1 de Pablo Longoria pour l'attaque.

Glorieux rivaux des années 1980, l’OM et Bordeaux ont vécu des saisons diamétralement opposées. Quand Marseille redore son blason avec une belle deuxième place et un entraineur qui séduit à nouveau le peuple olympien, avec au passage une première victoire en plus de 40 ans en Gironde, le club aquitain poursuit sa chute avec une relégation en Ligue 2. Financièrement, cela fait désormais quelques années que les Girondins tirent la langue, et cette relégation en est la conséquence. Et encore, le calvaire n’est pas fini car il faut désormais équilibrer les comptes. Et dans le monde du football, cela veut dire vendre. Les joueurs à forte valeur marchande sont les plus prometteurs ou les plus efficaces. Le départ de l’international sud-coréen Hwang Ui-Jo ne fait guère de doute, tant il semble difficile d’imaginer cette star dans son pays évoluer en Ligue 2.

Une première offre à 6 millions d'euros ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 황의조(HWANG UI JO)🇰🇷 (@hwang_uijo)

A 29 ans, Hwang a su tirer son épingle du jeu avec 11 buts inscrits, et une combativité de tous les instants qui lui a permis d’éviter les critiques. Ces derniers jours, il a fait comprendre qu’il voulait désormais changer d’air, et pouvoir se préparer avec son nouveau club. Un coup de pression qui a donné des idées à l’OM. Selon Le Quotidien du Sport, Marseille s’est mis sur les rangs du Sud-Coréen, qui a vu sa valeur baisser ces derniers mois. La descente du club au scapulaire n’aidant pas. Pablo Longoria va donc se positionner, et selon d’autres sources, pourrait faire une offre à 6 millions d’euros pour Hwang. Cela risque d’être juste, surtout que Montpellier est aussi sur les rangs, et pourrait obliger l’OM à participer à des enchères pour un attaquant confirmé de Ligue 1. En attendant, l'idée de le faire venir pour renforcer la formation de Jorge Sampaoli plait beaucoup sur le Vieux Port.