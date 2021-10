Bernard Tapie : Une statue devant le Vélodrome, l’idée vient de Nantes

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche, les supporters de l’OM ont appris avec une infinie tristesse le décès de leur ancien président, Bernard Tapie.

L’homme d’affaires de 78 ans est décédé des suites d’un cancer et laisse derrière lui de magnifiques souvenirs pour les supporters de l’Olympique de Marseille, à commencer bien sûr par le sacre en Ligue des Champions en 1993. Depuis deux jours, les hommages se multiplient. Le club phocéen a notamment pris l’initiative d’ouvrir l’Orange Vélodrome afin que les supporters puissent se recueillir et écrire un mot de condoléance. Chez les dirigeants du football français, les hommages sont également nombreux. Jean-Michel Aulas a adressé un ultime message à son ami. Et dans les colonnes du journal Ouest-France, Waldemar Kita en a fait de même. Le patron du FC Nantes soumet notamment l’idée d’une statue à l’effigie de Bernard Tapie à Marseille…

« Tapie : À jamais notre BOSS »



Dans la journée de dimanche, de nombreux supporters sont venus se recueillir devant le stade. 🙏🖤



⁰⁰🎥 https://t.co/akmUhsRfZB pic.twitter.com/wPLNcvrDgY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 4, 2021

« Il adorait Marseille, les Marseillais l’adoraient aussi. Je suis convaincu que les Marseillais vont faire quelque chose pour lui. Une belle statue, ce serait sympa pour ce genre de personnage. C’est un homme qui va laisser une certaine trace à tous les niveaux, pour le football français, pour l’industrie. Il ne faut pas oublier qu’il a été ministre (de la Ville, entre décembre 1992 et mars 1993, ndlr). Il a fait pas mal de choses plutôt positives dans la vie. On voit toujours les choses négatives mais il avait une espèce de force qui a donné du punch à toutes les personnes avec qui il a travaillé. Les modèles, c’est toujours difficile. Personnellement, je n’ai pas de modèle. Je retiens ce qu’il a fait pour le football, pour l’entreprise, il a instauré une dynamique dans le management. Même dans les problèmes, il s’en sortait toujours. Il avait une énergie positive. Il s’est battu jusqu’au dernier moment d’une façon fantastique. Sincèrement, c’est un exemple humain » a lancé le patron du FC Nantes, dont l’hommage fera plaisir aux supporters et aux dirigeants de l’OM. Reste à voir s’ils suivront l’idée de la statue, pourquoi pas devant le Vélodrome…