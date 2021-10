Le Vélodrome Bernard Tapie ? L'OM n'y croit pas

Dans : OM.

Par Claude Dautel

De nombreux supporters de l'Olympique de Marseille souhaitent que l'Orange Vélodrome deviennent le Vélodrome Bernard Tapie. Mais cela semble presque impossible pour l'OM.

Depuis dimanche matin, et l’annonce de la mort de Bernard Tapie, les hommages se multiplient à Marseille et notamment devant le Vélodrome où le club phocéen a installé une photo de l’ancien président de l’OM. Les South Winners ont même déployé une banderole « Bernard Tapie Vélodrome » afin de montrer qu’ils étaient favorables à l’idée d’associer le nom du Boss au stade emblématique de la cité phocéenne. Pour l’instant, du côté de la ville de Marseille, propriétaire du stade, on ne semble pas réellement être décidé à changer l’identité de l’enceinte mythique comme l’a confié l’adjoint au maire en charge des sports. « Alors ça se réfléchit, mais oui bien sûr que Bernard Tapie aura une rue, un stade, une tribune ou un parvis à son nom à Marseille », a confié, dans La Provence, Sébastien Jibrayel.

Impossible de débaptiser le Vélodrome, il y a un contrat

Du côté de l’Olympique de Marseille, Jacques Cardoze, nouveau directeur de la communication de l’OM, estime lui aussi qu’il est presque impossible de réaliser ce changement de nom. « L’Orange Vélodrome s’appelle l’Orange Vélodrome, car il y a un contrat qui nous lie avec l’opérateur, ça c’est une réalité. Ensuite je pense que c’est une question qui appartient à tous les Marseillais, à tous les élus, et qui appartient aussi au club et évidement aux responsables de groupes de supporters. C’est une discussion que doivent avoir tous ces acteurs. Cela ne peut pas être quelqu’un qui décide de quelque chose dans un coin. Effectivement, j’ai aussi pu lire ici ou là que certains voulaient également rendre des hommages à Michel Hidalgo de la même façon ou bien encore à Pape Diouf », a fait remarquer le responsable de la com du club phocéen, qui ne juge pas réalisable cet hommage XXL à Bernard Tapie.