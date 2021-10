Bernard Tapie, le dernier hommage des supporters dévoilé

Dans : OM.

Dimanche, lors du choc de la 10e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le FC Lorient, les supporters du club phocéen ont prévu de rendre un dernier hommage à Bernard Tapie, leur ancien président.

Alors que l’OM revit clairement cette saison, que ce soit sur le terrain ou dans les coulisses, grâce à Jorge Sampaoli et à Pablo Longoria, le club phocéen a quand même subi de très mauvaises nouvelles au cours des dernières semaines. Puisqu’après avoir perdu René Malleville, l’un des plus fidèles supporters de l’OM, Marseille a également dû faire ses adieux à Bernard Tapie. Décédé des suites d’un cancer le 3 octobre dernier à l’âge de 78 ans, l’ancien président de l’OM a laissé un grand vide autour du Stade Vélodrome. En même temps, Tapie a une place principale dans l’histoire de la formation olympienne, vu que le Boss a ramené la Ligue des Champions à la maison en 1993. Un exploit unique en France, vu que pour l’instant, aucun autre club de L1 ne peut se targuer d’avoir l’étoile européenne au-dessus de son écusson. Et si les Marseillais peuvent continuer à dire « À jamais les premiers », c’est en grande partie grâce à Tapie, qui avait su créer une grosse équipe avec l’aide de l’entraîneur Raymond Goethals.

Les hommages à Tapie se multiplient

Autant dire qu’avec la mort de Tapie, les fans olympiens ont perdu un membre de leur famille. Dans la foulée du décès de l’ancien ministre français, de nombreuses attentions ont eu lieu autour du Vélodrome. Jeudi dernier, au sein même de l’enceinte marseillaise, les supporters ont effectivement rendu un dernier hommage à Tapie. Après la diffusion de la finale de 1993 et du but de Basile Boli, le cercueil de l’homme d’affaires a fait un dernier passage sur la pelouse du Vél. Un acte voulu par Tapie et sa famille. Si ce moment avait déjà été très fort, il le sera encore plus dimanche soir. Car après de jolies scènes dans les rues de Marseille vendredi dernier, autour de la cérémonie religieuse et de l’enterrement de Tapie, les supporters olympiens feront un dernier hommage géant à leur ancien président.

Un maillot spécial, des tifos géants… L’OM va honorer Tapie

En effet, pour le premier match de l’OM depuis la mort de Tapie, les ultras marseillais ont prévu un énorme programme. Alors que le stade sera sûrement plein, avec près de 60 000 spectateurs, la rencontre contre Lorient sera un moment fort de la saison. Si une partie de l’hommage reste secret, afin de « respecter ce moment solennel et émouvant », RMC a livré quelques informations sur ce dernier adieu à Tapie. Pour commencer, pendant l’échauffement, les joueurs de l’OM porteront un maillot spécial pour rendre hommage au Boss, alors qu’un étendard avec le portrait de Tapie sera affiché dans le rond central. Pendant l’avant-match, des photos seront affichées sur les écrans géants, avant que la musique « We Are The Champions » ne soit composée au violon. Mais c’est juste avant le coup d’envoi du match que l’émotion sera à son paroxysme.

Si une minute d'applaudissements est prévue, avec une animation en tribunes avec de nombreux drapeaux, les différents groupes de supporters prévoient de faire plusieurs tifos géants. « On a raté les hommages à Michel Hidalgo et Pape Diouf à cause du coronavirus. Cette fois, le destin fait qu'on n'a pas le droit de rater l'hommage à Tapie. Il le mérite pour ce qu'il a fait pour l'OM et la ville, pour tout le monde. Chaque virage fera un tifo à son effigie. On espère qu'il verra notre amour de là-haut. Il ne faut pas qu'on se manque », lance Rachid Zeroual, le leader des South Winners. Lors de ce dernier hommage à Tapie, chaque groupe célébrera donc à sa façon la mémoire du Boss, qui sera bien représenté pour OM-Lorient. Puisqu’en plus d’anciens joueurs, la famille Tapie sera bel et bien présente pour assister au dernier grand moment de « Nanard » dans son Vélodrome.