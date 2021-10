L’énorme hommage du Vélodrome à Bernard Tapie

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Ce jeudi, lors d’un ultime hommage du public marseillais à Bernard Tapie, le Vélodrome a succombé sous l’émotion, et notamment quand le cercueil de l’ancien président de l’OM a parcouru la pelouse du stade olympien.

Le 7 octobre 2021 restera un jour gravé dans la mémoire de nombreux supporters marseillais. Pour la dernière fois, Bernard Tapie a foulé la pelouse du Vélodrome. Quatre jours après son décès, des suites d’un cancer, le « boss » a reçu un dernier hommage dans son ancien jardin. Dans une cérémonie d’adieu émouvante, plus de 5 000 personnes se sont installées dans les tribunes du Vélodrome. Si les dirigeants, comme Pablo Longoria ou Jacques Cardoze, étaient bien entendu au rendez-vous, tous les joueurs non-retenus en sélection ont aussi tenu à rendre un dernier adieu à Tapie. Vêtus de noir, Alvaro, Kamara, Amavi, Harit, Rongier, Gueye, Mandanda, Lirola ou Payet ont assisté à cette cérémonie.

Lancée par la diffusion de la finale de la Ligue des Champions 1993, lors de laquelle l’OM avait battu le Milan AC (1-0) sous la présidence de Tapie, la soirée a basculé dans le silence. Quelques instants après le but de Basile Boli, inscrit à la 44e minute jeu de cette finale de C1, la famille de Bernard Tapie a fait son apparition sur le terrain. Juste avant que le cercueil de l’ancien président n’arrive entre les mains de six représentants de groupe de supporters. Un texte d’hommage a ensuite été lu par les ultras dans un long silence. Un recueillement finalement suivi de nombreux chants. Puisque les fans marseillais ont donné de la voix pour Tapie, que ce soit sous le son de « Jump », l’hymne de l’OM, ou le « We are the champions » de Queen.

« Il est là, il est sur la pelouse »

Après des « Tapie, Tapie, Tapie », le cercueil a quitté le stade peu avant 19 heures. Une cérémonie très intense appréciée par Stéphane Tapie. « J'avais dit que je le ramenais à la maison. Il est chez lui. Les supporters étaient là, Longoria nous a accueillis les bras ouverts. Les joueurs aussi. Il serait fier. Et il est fier. Il est là, il est sur la pelouse. De temps en temps, il y aura des tacles magiques qui sortiront de la pelouse. Il est chez lui », a lancé, sur BFM TV, le fils de Bernard Tapie, qui fera ses adieux à son père vendredi lors d’une messe à la Major, avec l’enterrement à Mazargues. Si l’émotion sera un peu retombée dans dix jours, le public du Vélodrome prévoit maintenant de rendre un dernier hommage XXL à Tapie avant le match de Ligue 1 contre Lorient.