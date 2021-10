Bernard Tapie : L’hommage des supporters de l'OM en images

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Ce vendredi, la famille et les proches de Bernard Tapie ont organisé les funérailles dans la cité phocéenne. L’occasion pour de nombreux supporters de l’Olympique de Marseille de rendre hommage à leur ancien président décédé d’un cancer dimanche dernier.

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont répondu présent ce vendredi. Lors des funérailles de Bernard Tapie, décédé d’un cancer dimanche dernier, de nombreux fans olympiens ont tenu à rendre un dernier hommage à leur ancien président. Ces derniers ont accompagné la famille du « Boss » en marge de la cérémonie, notamment marquée par la sortie du cercueil de la cathédrale sur le son de « We are the Champions » de Queens, en référence au sacre des Marseillais en Ligue des Champions en 1993. Un moment fort pour les proches de Bernard Tapie et tous les supporters, y compris Bengous, interrogé sur place par La Provence.

🔴 @BengousOueske, supporter phare de l'Olympique de Marseille, sait ce que l'#OM actuel doit à #BernardTapie... Il était très ému à la sortie de la cathédrale pic.twitter.com/WUumldFzfZ — La Provence OM (@OMLaProvence) October 8, 2021

« C'était un très grand monsieur, on perd une très grande personne, une personne légendaire, a confié le célèbre fan de l’Olympique de Marseille au quotidien régional. Comme on le sait, il a beaucoup fait pour l'Olympique de Marseille et pour la France. Je pense qu'aujourd'hui c'était important d'être là pour lui rendre un dernier hommage comme il se doit, digne de ce qu'il était. Cela m'a mis des frissons, ça a touché beaucoup de monde. J'espère que de là où il est, là-haut, il sera content et qu'il saura veiller sur nous parce qu'une étoile restera éternelle. » En effet, le club phocéen et tous ses fidèles n’oublieront pas sa personnalité ni ses exploits. On parle même de la possibilité de donner son nom à une tribune du Vélodrome.

Le peuple marseillais 🖤 pic.twitter.com/DDNukW2woV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 8, 2021