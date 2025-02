Bennacer-Rongier, l’OM stoppe le délire

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Valentin Rongier écarté pour faire place à Ismaël Bennacer, c'est le choix un peu trop prononcé des supporters de l'OM. Roberto De Zerbi ne pense pas pareil.

La performance d’Ismaël Bennacer a ravi tous les sympathisants de l’OM, qui ne peuvent en effet que se réjouir de voir un technicien si fin, en provenance d'un grand club comme le Milan AC, poser ses valises à Marseille pour les prochains mois. Sa première heure de jeu contre Angers a permis de rappeler à quel point l’international algérien était talentueux. De quoi rajouter une touche de qualité supplémentaire à un milieu de terrain qui impressionne déjà avec Rabiot et Hojbjerg. Après la victoire en Anjou, les louanges ont plu sur Bennacer, au point que Valentin Rongier a été invité à passer le reste de la saison sur le banc de touche. Une façon de faire comprendre à Roberto De Zerbi qu’il ne fallait désormais plus aligner l’ancien nantais dans le 11 de départ, puisque la signature du Fennec réglait tous les problèmes.

De Zerbi n'abandonnera pas Rongier

Une façon de voir les choses qui ne plait pas du tout à Roberto De Zerbi, qui n’a pas manqué de faire passer quelques messages selon les indiscrétions de Florent Germain, le journaliste de RMC spécialisé sur le club provençal. « L'OM considère toujours Rongier comme un joueur majeur, dont les qualités ont permis à Marseille de retrouver l'équilibre... et le chemin de la victoire, après une période trouble en octobre-novembre. De Zerbi et les dirigeants sont convaincus que l'OM a besoin de cette émulation entre joueurs de haut niveau pour tirer le maximum de l'équipe, avec des titulaires potentiels capables d'entrer en jeu si besoin », explique ainsi le journaliste, pour qui Valentin Rongier a certes vu l’un de ses concurrents marquer des points ce dimanche soir à Angers, mais l’ancien nantais a toujours une grande estime de la part de son entraineur. Comme certains joueurs, l’ancien nantais est souvent annoncé hors du 11 à chaque signature ou à chaque fin de mercato, et il retrouve toujours sa place en fin de compte. Un côté Phénix qui permet de rappeler que la vérité d’un match n’est pas celle d’une saison. Et Roberto De Zerbi a visiblement tenu à le faire savoir.