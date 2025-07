Bennacer, le Milan AC laisse une dernière chance à l'OM

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Largement poussé vers la sortie par l'AC Milan, Ismaël Bennacer se cherche toujours un nouveau club. Et malgré l'insistance d'Al-Ittihad en Arabie saoudite, l'Olympique de Marseille n'a pas dit son dernier mot.

Les négociations sont longues et délicates pour Ismaël Bennacer. La direction de l'AC Milan a été très claire avec lui : il ne fait pas du tout partie des plans pour la saison prochaine et est invité à se chercher un nouveau club. Pour le laisser partir, les Lombards demandent une somme minimale de 15 millions d'euros. Un montant qui ne ravit pas du tout les prétendants qui aimeraient bien se l'offrir pour moins que cela. Comme l'indique Africa Foot, le club saoudien d'Al-Ittihad apprécie beaucoup son profil et a déjà formulé une offre de 10 millions d'euros pour le recruter cet été. Sauf que la direction milanaise est intransigeante et ne veut pas négocier à la baisse. Cet imbroglio tombe à point nommé pour l'Olympique de Marseille qui se verrait bien tenter à nouveau l'expérience.

L'OM n'a pas oublié Bennacer

L'hiver dernier, l'Olympique de Marseille trouvait un accord avec l'AC Milan pour un prêt d'Ismaël Bennacer avec une option d'achat de 15 millions d'euros bonus compris. Mais après une demi-saison assez moyenne, la direction phocéenne a décidé de ne pas lever l'OA qui était jugée trop excessive eu égard du rendement du joueur. Et si l'on pensait qu'il faisait définitivement partie du passé, MilanNews.it nous révèle tout le contraire. Le pensionnaire du Vélodrome ferait bel et bien partie des prétendants désireux de recruter l'Algérien de 27 ans pour la saison prochaine. Toutefois, les Marseillais n'ont pas l'intention de suivre les exigences de leurs homologues rossoneri.

Le média spécialisé dans l'actualité de l'AC Milan indique que l'OM envisage de revenir à la charge via un nouveau prêt avec une option d'achat d'un montant inférieur à celle négociée lors du dernier mercato hivernal. Si Roberto De Zerbi le veut réellement, il va devoir espérer que sa direction fasse le nécessaire pour faire mieux que les assauts saoudiens. Cela même si le Milan Ac semble tout de même se lasser des offres de prêt avec option d'achat pour son Fennec.