Benjamin Pavard à l'OM, c'est du sérieux

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En quête d’un défenseur central, l’OM cible toujours Joel Ordonez. Mais si la piste de l’international équatorien venait à se refermer, le club phocéen pourrait alors se pencher sur Benjamin Pavard.

Très vite durant ce mercato estival, l’Olympique de Marseille a fait signer deux joueurs en défense : CJ Egan-Riley et Facundo Medina. Deux renforts salués par Roberto De Zerbi, qui attendait des recrues dans ce secteur de jeu. Les deux joueurs ont réussi une bonne préparation et auront un rôle important à jouer cette saison. Néanmoins, le coach italien de l’OM attend encore au moins un latéral gauche et un défenseur central de plus d’ici la fin de l’été. La priorité des dirigeants marseillais se nomme Joel Ordonez, pour qui Bruges réclame au moins 30 millions d’euros.

L’international équatorien veut signer à Marseille mais pour l’heure, il n’existe pas d’accord entre les deux clubs. L’OM travaille toujours d’arrache-pied pour finaliser cette arrivée mais si elle venait à capoter, un plan B prestigieux a été activé. Selon les informations de L’Equipe, la piste Benjamin Pavard est bien réelle. Sur le départ à l’Inter Milan, le champion du monde 2018 est perçu par l’état-major olympien comme la piste principale à activer en cas d’échec dans les négociations avec le FC Bruges pour Joel Ordonez. La presse italienne rappelle ce jeudi que Benjamin Pavard a de fortes chances de quitter l’Inter.

Pavard plan B de l'OM derrière Ordonez

Mais la Gazzetta dello Sport indique que l’ancien joueur du Bayern Munich a refusé l’offre saoudienne du Neom SC. Tout pourrait donc se jouer entre Marseille… et Lille, également intéressé par le profil du défenseur de 29 ans. La piste Pavard est en tout cas bien réelle du côté de Marseille, où l’on se demandait s’il ne s’agissait pas plutôt d’une rumeur depuis plusieurs jours. Medhi Benatia et Pablo Longoria aiment le joueur, mais son arrivée dépend donc de la finalisation ou pas du dossier Joel Ordonez. Le quotidien national confirme par ailleurs que pour le poste de latéral gauche, l'OM explore actuellement la piste Kostas Tsimikas, sur le départ de Liverpool et qui suscite un réel intérêt de la part du club phocéen.