Benedetto refourgué, l’OM limite la casse au mercato

Par Corentin Facy

Prêté à Elche lors de la première partie de saison, Dario Benedetto va définitivement quitter l’OM à l’occasion de ce mercato hivernal.

Indésirable aux yeux de Jorge Sampaoli l’été dernier, Dario Benedetto avait été prêté à Elche en Liga par Marseille. Le bilan de l’Argentin de 31 ans en Espagne est contrasté avec deux buts marqués en l’espace de 14 matchs. Insatisfaits par le rendement de Dario Benedetto, les dirigeants d’Elche ont accepté le transfert définitif de « Pipa » de l’Olympique de Marseille à Boca Juniors, son ancien club. A en croire les informations du quotidien sportif argentin Olé, confirmées ensuite par RMC, un accord définitif a été trouvé entre Pablo Longoria et la direction du club de Boca Juniors. Recruté pour 14 millions d’euros en août 2019, Dario Benedetto va rapporter 3 à 4 millions d’euros à Marseille.

Un chèque bienvenu pour l'OM

• Pipa Benedetto va définitivement quitter l'OM pour retrouver Boca Juniors 🇦🇷 ! Les deux clubs sont tombés d'accord pour un transfert compris entre 3M€ et 4M€.



RMC | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/1T4AKtVENb — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) January 17, 2022

La somme semble dérisoire au vu de l’investissement consenti il y a trois ans mais à un an et demi de la fin de son contrat et à 31 ans, Dario Benedetto ne valait plus beaucoup plus. Ce n’est donc pas une mauvaise opération pour l’Olympique de Marseille qui va récupérer entre 3 et 4 millions d’euros pour la vente d’un joueur qui ne comptait plus dans son effectif depuis plusieurs mois et qui ne va donc pas affaiblir l’équipe de Jorge Sampaoli. Cette rentrée d’argent est d’autant plus la bienvenue que pour rappel, la masse salariale de l’OM est encadrée par la DNCG. De plus, la FIFA a sanctionné Marseille d’une amende de 2,5 millions d’euros à verser au club anglais de Watford dans le cadre du dossier Pape Gueye, en attendant la réponse du Tribunal Arbitral du Sport, auprès duquel l’Olympique de Marseille a fait appel de sa sanction. Sur tous les plans, la vente de Dario Benedetto à Boca Juniors est donc une nouvelle qui permet de sauver la face pour le club olympien.