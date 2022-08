Bamba Dieng à Nice, grosse surprise pour l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Mis de côté lors du premier match de la saison de Ligue 1, Bamba Dieng ne sait pas encore ce que l'avenir lui réserve. Mais le jeune joueur de l'OM ne dira pas non si l'intérêt de Nice se confirme.

Ces derniers jours, on évoquait surtout l’intérêt de clubs de Premier League pour Bamba Dieng, Fulham semblant même être prêt à faire un gros effort financier pour l’attaquant de 22 ans. Mais ce samedi, et à la veille du déplacement de l’OM, alors qu’on ne sait pas si Igor Tudor le convoquera, c’est une nouvelle et surprenante piste qui s’ouvre d’un seul coup pour Dieng. En effet, L’Equipe affirme que du côté de l’OGC Nice on prépare une offre de prêt avec une option d’achat, et que le club azuréen a officiellement prévenu Pablo Longoria et Bamba Dieng de cette offensive à venir. Le média sportif précise que du côté de l’attaquant de l’Olympique de Marseille, qui privilégie de rester en Ligue 1, on se réjouit de cette opportunité qui se présente de rejoindre le club niçois d’ici la fin du mercato estival. Cependant, tout n’est pas si simple.

Nice débarque à Marseille pour Bamba Dieng

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bamba (@dieng_ahmadou_bamba)

En effet, si l’OM apprécie se faire prêter des joueurs, Frank McCourt a exigé de son président que durant ce marché des transferts il vende des joueurs. Et pour l’instant, si le vestiaire s’est très légèrement vidé, seul Fenerbahçe a rempli les caisses de l’Olympique de Marseille avec les 5 millions versés pour s’offrir Luan Peres. Autrement dit, le prêt de Bamba Dieng à Nice, même avec une option d’achat, n’est pas vraiment ce qu’attend Pablo Longoria, ce dernier estimant que son jeune joueur vaut autour de 12 millions d’euros. Sur le papier, et même si Dieng est prêt à signer à l’OGC Nice, on voit mal l’OM dire « oui » au Gym, il s’avère que les offres sont rares et même inexistantes. Autrement dit, le club phocéen va réfléchir à deux fois avant de dire à Jean-Pierre Rivère qu’il doit rapidement penser à autre chose.