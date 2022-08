OM : Bamba Dieng rend tout le monde fou

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM ne compte pas chômer en cette seconde partie de mercato. Le club phocéen espère notamment se débarrasser de Bamba Dieng.

La direction de l'OM s'active depuis quelques semaines sur le marché des transferts. A Marseille, on veut en effet se renforcer en défense. Issa Kaboré et Eric Bailly sont notamment ciblés. Mais l'OM veut également s'occuper de ses ventes. Pol Lirola a récemment filé à Elche en prêt. Et les Phocéens espèrent maintenant convaincre Bamba Dieng d'accepter les offres qui lui seront faites. Surtout que le Sénégalais ne manque pas de courtisans. L'attaquant marseillais ne fait plus partie des plans d'Igor Tudor, qui le laisse sur le banc. L'objectif pour Marseille est de dégraisser son secteur offensif et de faire une belle vente par la même occasion.

Dieng, enfin une porte de sortie ?

🇸🇳 3 clubs de Premier League pourraient rapidement formuler des offres à l'OM pour Bamba Dieng. Il s'agit des promus Fulham et Nottingham Forest ainsi que Leeds. — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) August 13, 2022

Selon les informations du compte Espoirs du Football, des clubs de Premier League apprécient fortement Bamba Dieng. On peut citer Nottingham Forrest, Fulham et Leeds. Trois écuries qui peuvent lui permettre de retrouver du temps de jeu, ce qui ne sera pas négligeable avant une Coupe du monde à disputer avec le Sénégal. Car en restant à l'OM, Dieng pourrait mettre sa jeune carrière en danger. Si les négociations avec ces trois clubs ne sont pas encore engagées, ou du moins pas encore sérieuses, les Phocéens espèrent récupérer un chèque de 15 millions d'euros en lâchant le joueur de 22 ans. De quoi renflouer considérablement les caisses marseillaises. Autre joueur prié d'aller voir ailleurs : Cédric Bakambu. Le joueur a quelques touches en Turquie mais rien de concret pour le moment. Une situation toujours tendue donc du côté des attaquants à l'OM, alors qu'Igor Tudor a besoin de soulager son vestiaire pour travailler dans la sérénité. La saison qui a tout juste démarré pour Marseille sera rude et longue, avec une Ligue des champions (et une Coupe du monde) à gérer.