Balerdi vendu, l'OM victime d'un coup tordu

Par Corentin Facy

L’OM a fait de Leonardo Balerdi un joueur quasiment intransférable lors de ce mercato estival. Mais la Juventus Turin souhaite profiter des négociations au sujet de Timothy Weah pour retenter sa chance.

Taulier de la défense de l’Olympique de Marseille depuis plus de deux ans maintenant, Leonardo Balerdi a une cote d’enfer sur le marché des transferts. C’est notamment le cas en Série A où l’AS Roma apprécie l’international argentin, au même titre que la Juventus Turin. La Vieille Dame a même fait du capitaine de l’OM une priorité cet été, sous l’impulsion d’Igor Tudor, ancien coach de Marseille. Du côté de Medhi Benatia et de Pablo Longoria, le défenseur de 26 ans a en revanche été jugé intransférable ou presque. La Juventus, consciente qu'il sera difficile de faire plier l’OM, a activé d’autres pistes.

Weah à l'OM... si Balerdi rejoint la Juve ?

Mais selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les Bianconeri n’ont pas totalement dit leur dernier mot. Dans son édition du jour, le journal aux pages roses nous apprend que la Juve pourrait profiter des négociations avec Marseille pour le prêt avec option d’achat de Timothy Weah afin d’évoquer de nouveau le possible transfert de Leonardo Balerdi. On ignore si la Vieille Dame conditionnera le départ de Weah à Marseille à un potentiel transfert du défenseur argentin dans le sens inverse, mais cela ne manquerait pas de compliquer les négociations et possiblement de faire capoter la venue de l’ancien joueur de Lille et du PSG en Provence.

A ce jour, la tendance est tout de même à un accord très proche d’être trouvé entre Marseille et Turin pour le prêt avec obligation d’achat à 15 millions d’euros de Timothy Weah. Mais jusqu’au bout, l’OM restera sur ses gardes avec l’espoir de conserver Leonardo Balerdi. Un joueur sur lequel compte Roberto De Zerbi pour la saison prochaine alors que le secteur défensif des Phocéens est en plein chantier même si deux signatures ont déjà été ficelés dans ce secteur de jeu, celles de CJ Egan-Riley et de Facundo Medina.