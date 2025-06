Bakayoko à l'OM, la décision est prise

Dans : OM.

La presse néerlandaise a évoqué l'intérêt de plusieurs clubs, dont l'Olympique de Marseille, pour Johan Bakayoko, l'attaquant ivoirien du PSV Eindhoven. Mais du côté du duo Longoria-Benatia, on a les idées claires.

Roberto De Zerbi souhaite recruter au moins un attaquant supplémentaire, et depuis l'ouverture du mercato, de nombreux noms sont évoqués pour venir renforcer l'OM. Du côté du PSV, c'est notamment Noa Lang qui semblait proche de rejoindre Marseille, mais finalement Naples s'est invité dans le dossier, et l'international néerlandais va certainement rejoindre les champions d'Italie. Cependant, du côté d'Eindhoven, Johan Bakayoko a également tapé dans l'oeil des dirigeants de l'Olympique de Marseille, au point même que mardi, la presse néerlandaise annonçait la possibilité très forte que l'international belge s'engage avec le club phocéen dans les meilleurs délais. Et cela même si Transfermarkt valorise Johan Bakayoko à plus de 30 millions d'euros, une somme colossale pour un club comme l'OM. Cependant, Sacha Tavolieri apporte un éclairage radicalement différent sur ce dossier.

Johan Bakayoko et l'OM, un amour déjà oublié ?

🇧🇪 L’Olympique de Marseille a eu un temps de l’intérêt pour Johan Bakayoko, mais ce dossier n’est actuellement pas un dossier chaud sur la Canebière. #mercato #PSV #DiablesRouges pic.twitter.com/BOWUTUT9Dr — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 24, 2025

Le journaliste belge, spécialiste du mercato, confirme qu'effectivement l'Olympique de Marseille a pensé à Johan Bakayoko, mais que ce n'était plus vraiment le cas, Pablo Longoria et Medhi Benatia étant déjà passés à autre chose. « L’Olympique de Marseille a eu un temps de l’intérêt pour Johan Bakayoko, mais ce dossier n’est actuellement pas un dossier chaud sur la Canebière », précise Sacha Tavolieri, qui tord le cou aux rumeurs qui faisaient de la signature de Bakayoko une priorité absolue et surtout un choix déjà entériné par le board de l'OM.

Visiblement, du côté du PSV Eindhoven, on a très envie de caser des joueurs à l'Olympique de Marseille, mais ce ne sera ni Noa Lang, ni Johan Bakayoko, sauf énorme retournement de situation toujours possible. Cependant, on le sait, Pablo Longoria a l'habitude de travailler ses dossiers d'une manière redoutablement discrète, et le président du club phocéen a probablement déjà une idée en tête concernant le ou les attaquants qui vont venir renforcer l'effectif de De Zerbi lors de ce mercato.