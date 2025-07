Aymeric Laporte à l’OM, le retour de flamme ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’Olympique de Marseille n’a pas encore trouvé son bonheur en attaque cet été, ni en défense. Malgré le recrutement de Facundo Medina, il manque encore du monde pour donner satisfaction à Roberto De Zerbi qui souhaite ne pas revivre une saison comme la dernière, où il a du bricoler à ce poste pour permettre à son équipe de tenir la route, ce qui lui a parfois jouer des tours. Parmi les pistes déjà étudiées, un nom avait disparu ces dernières semaines. Il s’agit d’Aymeric Laporte, en contact très tôt avec les dirigeants de l’OM en cette année 2025 et qui semblait même à un moment se diriger vers une arrivée libre en Provence. Mais les choses se sont progressivement compliquées, et le défenseur central franco-espagnol n’a tout simplement pas reçu le feu vert de son équipe pour partir libre à un an de la fin de son contrat.

Bilbao n'aura pas les moyens pour Laporte

Résultat, sans rechigner, l’ancien de Bilbao et de Manchester City a repris l’entrainement avec Al-Nassr cette semaine, pour faire la connaissance du nouvel entraineur Jorge Jesus, qui remplace un Stefano Pioli avec qui le défenseur central ne s’entendant pas du tout. Toutefois, ce changement d’entraineur ne bouleverse pas l’avenir de Laporte, qui a bien compris qu’Al Nassr ne comptait pas sur lui, le club de Riyad venant de recruter David Hancko à son poste pour 33 millions d’euros.

Le natif d’Agen ne sera donc pas gratuit, car son club espère récupérer une petite partie des 27 millions d’euros mis sur la table pour le faire venir de Manchester City. Principal candidat à sa venue, l’Athletic Bilbao n’a pas forcément de gros moyens financiers, mais espère faire jouer la fibre sentimentale pour obliger son ancien joueur à baisser son salaire, affirme AS. Le quotidien espagnol révèle que six clubs sont pour le moment candidats à la venue de Laporte : Bilbao donc, Besiktas, la Juventus, Naples, Galatasaray et l’OM, qui se retrouve donc parmi les finalistes pour récupérer le défenseur central de 31 ans cet été. De quoi conserver l'espoir de faire un joli coup pour Pablo Longoria, qui apprécie le joueur et son expérience en vue de la Ligue des Champions.