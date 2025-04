Aymeric Laporte à l'OM, l'accord est trouvé ‍!

Dans : OM.

Roberto De Zerbi réclame du renfort en défense dans l’optique de la saison prochaine. La possible signature d’Aymeric Laporte devrait assurément combler de bonheur l’entraîneur de l’OM.

Pour la première fois de sa carrière, Roberto De Zerbi a abandonné son traditionnel 4-2-3-1 à l’Olympique de Marseille. Après avoir démarré la saison de cette manière, le coach italien a vite revu ses plans, s’adaptant aux caractéristiques de ses joueurs et optant pour un 3-4-3 qui a longtemps fonctionné avant de s’essouffler. Face aux médias, l’ex-manager de Brighton a confirmé qu’il souhaitait du renfort en défense, afin de repasser à quatre derrière. Les informations du site Estadio Deportivo devraient donc le ravir puisque selon le média espagnol, les négociations sont à présent en excellente voie pour une signature d’Aymeric Laporte à l’OM cet été.

Sous contrat avec Al-Nassr jusqu’en juin 2026, le défenseur espagnol de 30 ans souhaite retrouver l’Europe. Medhi Benatia avait flairé le gros coup cet hiver, mais le timing n’était pas bon. Cet été en revanche, en cas de qualification pour la Ligue des Champions, la voie va s’ouvrir pour Marseille. A tel point que selon les informations de nos confrères espagnols, « les négociations entre l’OM et Al-Nassr avancent bien ». Le média ajoute que Marseille est clairement le club le plus chaud sur le dossier et que les discussions pour « finaliser sa signature sont en cours » et que l’accord ne dépend plus que de la qualification des Phocéens en Ligue des Champions.

Accord trouvé, mais Laporte exige la C1

Autrement dit, en bouclant une place dans le top 4 de la Ligue 1, le club olympien serait quasiment assuré d’accueillir dans ses rangs le champion d’Europe espagnol, titulaire avec la Roja lors du dernier Euro. Estadio Deportivo conclut en révélant que l’Olympique de Marseille devrait payer entre 10 et 15 millions d’euros pour le transfert d’Aymeric Laporte, un prix raisonnable puisque le joueur sera dès le 30 juin dans sa dernière année de contrat. Sur le plan salarial, on imagine que le joueur fera un gros effort pour retrouver l’Europe. C’est en tout cas un immense coup que pourrait frapper Marseille sur le marché des transferts avec une signature de cette envergure pour renforcer son secteur défensif.