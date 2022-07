Avec Mertens, l'OM offre un casse-tête à Tudor

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A l’affût de bonnes affaires, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria travaille sur la piste Dries Mertens, libre après sa fin de contrat au Napoli. Mais le recrutement de l’attaquant belge ne serait peut-être pas si pertinent.

Quitte à perdre l’entraîneur Jorge Sampaoli, Pablo Longoria ne changera pas de stratégie. Le président de l’Olympique de Marseille se dit prêt à attendre pour réaliser de jolis coups sur le marché des transferts. Sa patience pourrait lui permettre d’attirer l'attaquant Dries Mertens, libre après la fin de son contrat au Napoli, et qui représenterait une recrue de qualité pour le vice-champion de France. Mais pour le journaliste Walid Acherchour, le profil du Belge risque de poser problème au nouveau coach Igor Tudor.

Mertens en concurrence avec Payet ?

« C'est le meilleur buteur de l'histoire du Napoli, donc bien entendu qu'il peut empiler les buts. Mais le gros problème pour moi, c'est par rapport à ce que l'OM a en boutique dans son profil, a nuancé le chroniqueur de l’After. Aujourd'hui, Mertens joue soit dans un rôle de faux numéro 9, soit deuxième attaquant ou en numéro 10 dans un 4-2-3-1. C'est comme ça qu'il a joué la saison dernière derrière Osimhen. Mais à partir du moment où tu as déjà un joueur comme Payet qui joue à ce poste, qui a été très bon la saison dernière... »

🎙 @walidacherchour pas forcément convaincu par la piste Mertens à l'OM : "Aujourd'hui, Mertens joue soit comme un faux 9, soit comme un deuxième attaquant n°10 dans un 4-2-3-1. À partir du moment où tu as déjà un Payet dans ce rôle qui a été très bon la saison dernière..." pic.twitter.com/oIbuxiMfop — After Foot RMC (@AfterRMC) July 6, 2022

« Et je suis désolé mais l'âge est quand même important, a ajouté le spécialiste. Tu vas lui donner combien d'années de contrat ? Deux ans ? Un an ? Je n'ai aucun problème sur le joueur, il peut t'apporter une expérience en Ligue des Champions. J'aime beaucoup le joueur. Mais il aura 36 ans l’année prochaine ! Moi j'en ai marre des joueurs qui viennent à l'OM avec des contrats courts. L'année d'après, l'entraîneur devra se séparer de Mertens et prendre un autre joueur... » De son côté, Igor Tudor a indiqué qu’il laissait la direction s’occuper du recrutement.